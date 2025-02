Annuncio ufficiale in questa settimana: affare da 20 milioni

In casa Napoli sta per arrivare un annuncio non di poco conto, con le notizie in tal senso che sono praticamente dietro l’angolo. In tal senso, l’affare in questione è da 20 milioni di euro circa e fa esultare tutte le parti in causa, dai tifosi fino ad arrivare ad Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte.

Come è normale che sia, un grande club si muove sempre con largo anticipo, dal momento che non sono ammessi né passi falsi né temporeggiamenti. Ne è consapevole il Napoli, che ha pagato a caro prezzo la scarsa programmazione avuta in inverno raccogliendo praticamente solo i cocci nel momento in cui si è concluso il mese di gennaio.

In tal senso, il club azzurro sta sicuramente tenendo sotto osservazione i profili sui quali fiondarsi in vista dell’estate, dal momento che sono tanti gli obiettivi che il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà mettere a disposizione di Antonio Conte. In tal senso, l’affare da 20 milioni di euro è in dirittura d’arrivo e l’annuncio ufficiale arriverà questa settimana ed è ormai imminente.

Annuncio in arrivo per questo affare: firma vicinissima

Dopo una sessione di gennaio a dir poco al di sotto delle aspettative ed i tanti infortuni che hanno frenato la rincorsa del Napoli verso lo Scudetto. Nonostante comunque la vetta della classifica sia ancora nelle mani della compagine allenata da Antonio Conte. In tal senso, arriva una svolta importante in casa azzurra con l’annuncio ufficiale che è in arrivo in questa settimana.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Vincenzo Credendino sul proprio account X, infatti, il Napoli ha raggiunto la quadra in maniera definitiva per il rinnovo di Mathias Olivera. L’accordo avrà una durata di cinque anni, con il difensore uruguaiano che andrà a guadagnare una cifra che sarà pari a 2 milioni di euro a stagione.

Affare da 20 milioni e firma: le ultime notizie in casa Napoli

Si tratta di una grande operazione, dal momento che Mathias Olivera è stato tra i migliori del Napoli in questa stagione, almeno fino all’infortunio, ed ora sta viaggiando verso il rientro in campo. L’annuncio del suo rinnovo potrebbe servire seriamente a dare nuova entusiasmo a tutto l’ambiente.