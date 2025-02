Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: maxi affare in Premier

Mercato Napoli, emerge un nome nuovo che arriva a rinforzare il reparto avanzato in vista dell’estate. Si tratta di un profilo che potrebbe rappresentare un autentico punto di svolta per l’attacco di Antonio Conte, con il rinforzo che arriverebbe ancora una volta dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri devono inevitabilmente pensare anche al reparto avanzato ed in generale al calciomercato, nonostante la priorità in senso assoluto non possa non essere il campo. Lo Scudetto, infatti, è un qualcosa di ancora possibile ed i due punti di vantaggio a 13 giornate dalla fine di questa stagione potrebbero essere davvero decisivi. Serve, però, continuare a spingere.

In estate, però, vanno centrati tutti quegli obiettivi che sono stati mancati in questa sessione invernale e che sono fondamentali per dare nuovo slancio al progetto del Napoli. Permettendo a questa squadra di restare al vertice in Serie A. In tal senso, per il reparto avanzato emerge un nome nuovo che rappresenta una potenziale svolta in vista dell’estate.

Mercato Napoli, nuovo profilo per il reparto avanzato: le ultime

Come è noto, infatti, il Napoli lavorerà in maniera inevitabile importante per il suo reparto avanzato. Va, infatti, individuato un erede di Khvicha Kvaratskhelia, a meno che non si dovesse rivelare decisivo Okafor. Ed attenzione anche alle possibili partenze di Giovanni Simeone e di Giacomo Raspadori, che vorrebbero ovviamente giocare con maggiore continuità.

Stando a quanto raccontato da TBR Football, infatti, il Napoli è seriamente interessato in vista dell’estate a Kaouru Mitoma, talentuosissimo esterno sinistro del Brighton e che da diverse stagioni in Premier League sta facendo vedere tutte quelle che sono le sue enormi potenzialità. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, maxi affare in Premier League: ecco i dettagli dell’affare

A quanto pare ci sarebbero già stati contatti tra le parti ed il Napoli fa sul serio per lui. Che, dal canto suo, ha intenzione di lasciare il Brighton per misurarsi con un top club e giocare con continuità la UEFA Champions League.

Classe 1997, Mitoma sarebbe un super colpo per il Napoli, dal momento che ha classe, fornisce assist con una continuità impressionante e sa come segnare. In tal senso, attenzione alla concorrenza anche del Bayern Monaco.