Napoli-Inter, data e orario un rebus: tutti gli scenari

In vista di Napoli-Inter resta ancora una enorme incertezza relativa alla data ed all’orario di questa super sfida. Si tratta dell’appuntamento che potrebbe seriamente decidere la Serie A 2024/2025 ma è un autentico rebus capire quando si giocherà. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Cresce l’attesa in vista della super sfida. La cornice sarà quella dello stadio Diego Armando Maradona, che si vestirà di gala per l’occasione. Ci sarà ovviamente il tutto esaurito, ma da questo punto di vista in maniera del tutto inevitabile si sta creando un caso di natura e di portata nazionale dal momento che c’è ancora una enorme incertezza su un aspetto non di poco conto.

Napoli-Inter, infatti, è in programma per il turno immediatamente successivo al prossimo. Al momento le due squadre sono separate in classifica da due sole lunghezze. Gli azzurri nel prossimo turno se la vedranno con il Como, mentre gli uomini di Inzaghi con il Genoa. In tal senso, però, andiamo a vedere tutti gli scenari sulla data e l’orario di Napoli-Inter.

Napoli-Inter, le ultime notizie sulla sfida Scudetto

C’è sempre una enorme attenzione ad incastrare correttamente gli orari e le date delle partite. Soprattutto perché, in casi come quelli del calendario dell’Inter, gli incastri da trovare sono tanti visti i tanti impegni, internazionali e nazionali, della compagine allenata da Simone Inzaghi. Andiamo a vedere quali sono gli incastri da questo punto di vista possibili.

Tutto dipende dal sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League in programma per il 21 febbraio. Conosciuto il calendario degli ottavi, la Lega provvederà a fissare la data di Napoli-Inter. Tale comunicazione è attesa per venerdì sera o sabato mattina, come riportato dal quotidiano “Il Mattino“. Se l’Inter scenderà in campo il 4 marzo, allora la sfida Scudetto avrà luogo il 1 marzo alle 18.00.

Tutti gli scenari per la data e l’orario del big match

In caso contrario, invece, Napoli-Inter potrebbe giocarsi domenica 2 marzo alle ore 20.45. Questa ipotesi diventerebbe realtà nel momento in cui i nerazzurri dovessero scendere in campo solo il 5 marzo in Champions League.

Insomma, nel caos del calendario si tratta di un aspetto sempre da tenere in considerazione. Ovviamente l’obiettivo è quello di dare la massima visibilità alla partita più importante della stagione 2024/2025.