Conte prepara una doppia sorpresa: svolta in casa Napoli

Antonio Conte continua a lavorare per trovare il miglior abito possibile per il suo Napoli ed in tal senso si avvicina una doppia sorpresa che può essere molto interessante. Si tratta di una autentica svolta per gli azzurri, visto che possono cambiare gli scenari adesso. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La lotta per lo Scudetto sta entrando nel vivo e sta diventando sempre più avvincente ed interessante, dal momento che manca sempre meno alla fine di questa stagione ed Inter e Napoli continuano ad essere praticamente incollate in classifica. Il margine di due punti di vantaggio degli azzurri non permette certamente di essere totalmente sereni in vista delle prossime gare.

La squadra ha fatto emergere un po’ di appannamento generalizzato, come certificato dai tre pareggi di fila conquistati contro Roma, Udinese ed infine la Lazio. In tal senso, però, adesso Antonio Conte sta lavorando ad una doppia sorpresa che può rappresentare una potenziale svolta per il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Doppia sorpresa in casa Napoli: le ultime da Castel Volturno

Gli infortuni in casa azzurra stanno diventando seriamente un fattore, dal momento che le scelte a disposizione del tecnico ex Juventus ed Inter sono davvero ai minimi termini. Di fatto, con Spinazzola, Olivera e David Neres fuori, il Napoli ha come alternative ai titolari di cui l’allenatore si fida i soli Simeone, Mazzocchi e Billy Gilmour. In tal senso, però, arriva una svolta.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Repubblica“, infatti, in casa Napoli arrivano notizie per quanto riguarda Noah Okafor e Philip Billing. I due, infatti, si stanno avvicinando alla loro migliore forma possibile e sono pronti a dare anche loro una mano alla causa di Antonio Conte. Fin qui, infatti, il primo ha giocato solo pochi minuti con l’Udinese, mentre il secondo non ha mai avuto chance.

Conte può sorprendere: arriva la svolta tanto attesa per lui

Si tratta di una notizia splendida, dal momento che in questo modo Antonio Conte potrebbe avere più soluzioni a disposizione per poter permettere ad alcuni profili di tirare il fiato e di ricaricare le batterie. Anche da questo passerà in maniera inevitabile la lotta per il titolo in casa Napoli.