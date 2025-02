Napoli: affare ‘Galacticos’, Nico Paz la chiave

Manna guarda con attenzione ai campionati esteri e c’è un giocatore che a sorpresa potrebbe rappresentare un nome importante per i partenopei

È un Napoli molto attento alle occasioni. I partenopei lavorano per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte e naturalmente Manna sta vagliando anche operazioni magari non prevedibili ad oggi. E gli occhi sono puntati in casa Real Madrid. A sorpresa i Blancos potrebbero dare il via libera alla cessione soprattutto con il ritorno di Nico Paz. Per ora parliamo di semplici suggestioni e ipotesi, ma resta un qualcosa da seguire visto che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Il Napoli un pensierino lo sta facendo e a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. La chiave, come spiegato, è il ritorno di Nico Paz al Real Madrid nel prossimo calciomercato e la sua permanenza. Questo dovrebbe dare il via libera ad una cessione e gli azzurri sono pronti ad approfittarne.

Calciomercato Napoli: colpo importante dal Real, i dettagli

Secondo le ultime informazioni, il Real Madrid durante il calciomercato estivo potrebbe dare il via libera alla cessione Arda Guler in caso di arrivo di Nico Paz. Una ipotesi non facile da concretizzare visto che il Como spinge per la permanenza dello spagnolo. Ma il Napoli resta alla finestra e vedremo cosa succederà per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro per magari una partenza dello spagnolo.

Mercato Napoli: Guler obiettivo per l’estate?

Per il Napoli Guler rappresenta un obiettivo in ottica calciomercato estivo. Il turco è un calciatore di assoluta qualità e potrebbe consentire al club di fare un salto di qualità importante. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.