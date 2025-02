Blitz durante Como-Napoli: big anticipate

I partenopei sono al lavoro per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. E il prossimo match potrebbe essere l’occasione giusta per intavolare una operazione

Il Napoli pensa al campo, ma lavora già al calciomercato. I malumori di Conte sono ormai risaputi e il tecnico leccese si aspetta una sessione estiva da colpi di assoluta importante per alzare il livello della rosa. Per questo motivo Manna sta provando sin da ora a individuare i calciatori giusti da dare al proprio allenatore. Non si tratta di un compito semplice e quindi bisognerà attendere delle settimane per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito da Tutto Napoli, la partita contro il Como potrebbe essere l’occasione giusta per fare un piccolo punto per un calciatore dei lariani in ottica calciomercato estivo. Siamo ad oggi semplicemente nel campo delle ipotesi e vedremo nei prossimi giorni quali saranno le scelte da parte della stessa società partenopea.

Calciomercato Napoli: idea dal Como, i dettagli

Il Como in questa stagione sta mettendo in evidenza giocatori di assoluto livello. Uno su tutti è naturalmente Nico Paz. Ma c’è un altro calciatore che è riuscito in davvero poco tempo a dimostrare le sue qualità e non è da escludere che il Napoli ci possa fare un pensierino in ottica calciomercato estivo.

Stiamo parlando naturalmente di Diao. Il classe 2005 ha messo a referto 4 reti in sette presenze dimostrando tutte le sue qualità e abilità. L’età si sposa alla perfezione con il progetto Napoli e magari un tentativo durante il calciomercato estivo lo si potrebbe fare anche per valutare la fattibilità del colpo. Per il momento siamo nel campo di ipotesi e suggestioni, ma chissà che durante la partita del prossimo weekend non si decida di sondare il terreno per il giovane attaccante. Si tratta di un profilo importante e quindi da tenere in considerazione.

Sappiamo che il Napoli è alla ricerca di calciatori in grado di alzare la qualità, ma anche di prospettiva. E Diao sposa alla perfezione entrambe le cose. Quindi un pensierino in ottica calciomercato estivo potrebbe essere fatto.

Mercato Napoli: Diao il nuovo bomber?

Al momento non c’è nessuna trattativa o decisione, ma Diao è un nome che potrebbe consentire al Napoli di prendere nel prossimo calciomercato estivo il giusto vice Lukaku. Vedremo se realmente sarà così oppure assisteremo ad un cambio di strategia e di nomi.