Napoli: colpo low cost, Manna lo prende dal Barcellona

I partenopei iniziano a lavorare con attenzione anche sul calciomercato e potrebbero piazzare un colpo importante. Ecco i dettagli

È un Napoli molto attivo anche sul calciomercato. Gli errori commessi in passato il club non vuole più farli e per questo motivo Manna si sta muovendo con l’obiettivo di riuscire a dare una soluzione differente al tecnico. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire quali saranno le scelte da parte della dirigenza per alzare il livello della rosa.

C’è un nome che piace molto al Napoli da tempo e potrebbe rappresentare una occasione importante. Secondo le informazioni di fichajes.net, il club proprietario del cartellino ha la volontà di cederlo nel prossimo calciomercato e per questo motivo non ci resta che attendere l’estate per capire se i partenopei approfitteranno di questa occasione e metteranno sul piatto una proposta di livello.

Calciomercato Napoli: affare a sorpresa, le ultime

È un Napoli molto attento sul calciomercato. A differenza di quanto successo nei mesi scorsi non si vuole assolutamente sbagliare nulla e per questo motivo si proverà sin da ora a individuare i colpi giusti da dare al tecnico. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma c’è un calciatore che potrebbe davvero fare molto bene con la maglia partenopea.

Stando a quanto riferito dalla Spagna, il Barcellona ha intenzione di cedere Christensen nella prossima sessione di calciomercato e il Napoli rappresenta una soluzione per il calciatore. Siamo nel campo delle ipotesi perché fino ad oggi non si hanno certezze, ma la ricerca di un centrale potrebbe portare i partenopei a sondare il danese. Parliamo di un profilo davvero interessante e che si sposerebbe alla perfezione con il modo di pensare di Conte.

Naturalmente la strada fino a giugno è molto lunga e le sorprese possono essere dietro l’angolo. Ma il Napoli in ottica calciomercato un pensierino lo fa e vedremo se Christensen potrebbe diventare un nome realizzabile.

Christensen resta un obiettivo del Napoli in chiave calciomercato estivo. Una trattativa non semplice e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se si potrà arrivare ad una fumata bianca oppure si andrà su nomi differenti.