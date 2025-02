Napoli: scelta fatta, nuovo ruolo per Politano

In casa partenopea si va a caccia di una svolta dopo il pareggio di Roma e si ragiona sulla possibilità di un nuovo ruolo per l’esterno romano

È un Conte al lavoro per trovare una soluzione differenti dopo il pareggio di Roma. La volontà del Napoli è sicuramente quella di arrivare allo scontro diretto contro l’Inter in vantaggio e naturalmente provare ad imprimere una accelerata importante. Per farlo, però, c’è bisogno di un cambio di passo fondamentale visto anche i due pareggi consecutivi. Per questo motivo il tecnico leccese starebbe pensando ad una situazione differente rispetto alla partita contro la Lazio.

E una delle soluzioni al vaglio di Conte e del Napoli è quella di un Politano in un ruolo differente. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e quindi bisognerà aspettare la partita contro il Como. Ma l’intenzione è molto chiara e per l’esterno romano c’è la possibilità di vederlo in un ruolo assolutamente differente.

Napoli: svolta improvvisa, dove giocherà Politano

L’infortunio di Neres ha dato una certezza ad Antonio Conte: ovvero giocare con il 3-5-2. Nonostante i recuperi di Olivera e Spinazzola, il tecnico leccese non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro sul modulo e quindi si continuerà sulla strada intrapresa prima della trasferta di Roma.

Stando al Corriere dello Sport, ci potrebbe essere una grande novità rispetto alle ultime uscite. Stiamo parlando del rientro di Politano come quinto di centrocampo a destra. Una scelta sicuramente particolare considerate le caratteristiche del romano, ma la volontà da parte del tecnico è comunque quella di provare a portare in campo una squadra davvero molto più offensiva rispetto a quanto avvenuto contro la Lazio.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. La volontà da parte del Napoli è quella di consentire a Politano di fare da quinto e magari portare il romano ad essere più propositivo di quanto successo con la Lazio con Di Lorenzo.

Politano esterno nel 3-5-2

Politano è pronto a fare l’esterno nel 3-5-2 ideato da Conte contro il Como. Una novità importante per il Napoli anche se al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte da parte del tecnico leccese.