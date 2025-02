Napoli, svolta Billing: la decisione di Conte

Il Napoli è pronto a vivere intensamente le prossime partite: tra Como ed Inter, Conte ha in mente nuovi cambi decisivi. Ecco la nuova mossa a sorpresa

Il ds Manna è pronto ad allestire una rosa competitiva anche in vista della prossima stagione. A gennaio sono arrivati rinforzi non pronti per l’immediato, ma nelle prossime ore potrebbe cambiare tutto per la situazione di Billing. Ecco la nuova mossa a sorpresa: il Napoli vuole consolidare la prima posizione affrontando Como ed Inter nel migliore dei modi.

La dirigenza partenopea ha chiuso diversi colpi a gennaio, tra cui Billing, che finora non è stato chiamato ancora in causa da Antonio Conte. Il Napoli proverà così a consolidare la prima posizione in classifica per ambire a grandi palcoscenici: il sogno Scudetto sta diventando sempre più realtà. Tutto può cambiare in pochi giorni, ma il destino è dalla parte del Napoli: gli azzurri proveranno così a vincere le prossime due sfide davvero molto ostiche contro Como ed Inter per avvicinarsi al traguardo.

Napoli, la mossa a sorpresa su Billing

Conte è pronto a far sognare nuovamente i tifosi azzurri con la volontà di tornare in alto. Il progetto sta sorprendendo tutti alla prima annata con l’allenatore leccese in panchina: il presidente De Laurentiis si è fidato subito della sua leadership, ecco la novità su Billing.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Okafor e Billing stanno acquistando una forma fisica importante. Finora il centrocampista del Napoli non ha ancora debuttato in maglia azzurra, mentre l’attaccante svizzero ha giocato soltanto pochi minuti durante la sfida pareggiata contro l’Udinese.

Ora Conte potrebbe così optare per nuove scelte anche a gara in corso, ma nel frattempo cercherà di recuperare Olivera e Spinazzola. I due terzini sinistri del Napoli sono ai box per infortunio: l’allenatore del Napoli è pronto ad avere la meglio a partire dalla sfida contro la squadra di Fabregas dopo i tre pareggi consecutivi.

Il Napoli è pronto a sognare in grande per arrivare così alla nuova mossa a centrocampo: Billing non vede l’ora di fare l’esordio in maglia azzurra. Soltanto a metà febbraio è arrivato quello di Rafa Marin negli scampoli finali di partita contro la Lazio: Conte cercherà di impiegare tutti per arrivare sano e salvo alla riva. A giugno ci saranno novità importanti per costruire la rosa del futuro.