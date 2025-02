Napoli, il piano B di Conte: la mossa a sorpresa

Conte non ha ancora le idee chiarissime in vista dell’ostica trasferta di Como. Ecco il nuovo piano per ingabbiare i giovani talenti di Fabregas: spunta tutta la verità

Il Napoli continua a collezionare punti decisivi in campionato rallentando un po’ la corsa, ma la sconfitta dell’Inter contro la Juventus è stata decisiva per la squadra azzurra. Ora Conte dovrà prendere la miglior decisione possibile in vista della sfida contro il Como in programma domenica ad ora di pranzo. Ecco la nuova mossa a sorpresa per rivoluzionare l’undici iniziale.

Saranno giorni intensi per conoscere le prossime mosse di formazione di Antonio Conte. Il Napoli continua a sognare in grande consolidando la prima posizione in classifica: ecco il nuovo piano da mettere in atto nella prossima sfida di campionato contro il Como.

Napoli, Conte ha deciso: ecco chi giocherà dal primo minuto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte dovrà prendere una decisione per la trasferta di Como: 4-3-3 o 3-5-2. Tutto dipenderà anche dai recuperi di Olivera e Spinazzola che gli darebbero nuove soluzioni a livello tattico. Lo stesso terzino azzurro potrebbe agire come esterno offensivo per dare il suo apporto in fase difensiva come ha fatto sapientemente contro la Fiorentina.

Un nuovo piano da mettere in atto per ingabbiare i giovani talenti del Como, come Assane Diao e Nico Paz, che continuano a sbalordire tutti in Serie A. Raspadori ha rivelato di trovarsi a suo agio come seconda punta facendo da collante tra centrocampo ed attacco. Lukaku sarà confermato al centro dell’attacco e, dopo un periodo a secco, l’attaccante belga non vede l’ora di tornare a timbrare il cartellino.

Olivera potrebbe così scendere in campo dal primo minuto, mentre Spinazzola è pronto a sedersi in panchina. Doppio stop forzato in casa azzurra, ma Conte non si è dato per vinto. L’allenatore del Napoli è noto per la sua leadership soprattutto nei momenti più difficili da affrontare in stagione.

Dopo tre pareggi consecutivi gli azzurri vogliono tornare alla vittoria per consolidare anche la prima posizione in classifica. Ecco il piano B di Conte per cercare di espugnare il Sinigaglia per poi concentrarsi sulla super sfida al Maradona contro l’Inter: la mossa a sorpresa in vista della prossima gara di campionato. Ormai ci siamo per conoscere tutta la verità dal primo minuto.