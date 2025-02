Napoli, novità Conte: giocherà dal primo minuto

Conte è pronto a rivoluzionare la squadra azzurra in vista contro il Como. Un momento decisivo per tornare alla vittoria dopo i tre pareggi consecutivi: ecco la verità

Saranno due settimane infuocate in casa azzurra per conoscere il futuro della squadra azzurra. Conte ha le idee chiare per provare così a consolidare la prima posizione in vista del big match di inizio marzo proprio contro l’Inter.

Una stagione da incorniciare per la squadra azzurra che non intende mollare proprio sul più bello. Gli azzurri continuano a guardare tutti dall’alto dopo la sconfitta dell’Inter in casa della Juventus. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici per sorprendere tutti in ottica Scudetto. Ad inizio anno nessuno avrebbe creduto a questa posizione in classifica, ma ora Conte cercherà così di rivoluzionare la formazione di domenica in domenica. Spunta la nuova mossa dal primo minuto: Olivera e Spinazzola scalpitano per tornare tra i convocati.

Napoli, nuovo cambio di formazione: gioca dal 1′

Il Napoli è pronto ad affrontare le prossime sfide con la stessa leadership provando a consolidare il primo posto per mantenere invariato il divario dall’Inter che insegue senza sosta. Ecco le prossime mosse dell’allenatore azzurro: spunta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte sta cercando di recuperare Spinazzola ed Olivera in vista dell’ostica trasferta di Como. I due terzini saranno importanti per il prosieguo della stagione: dopo il cambio chiesto da Mazzocchi all’Olimpico, lo stesso allenatore del Napoli ha rivelato di aver avuto qualche problema per capire chi inserire nei minuti finali contro la Lazio.

Politano è pronto a rientrare tra i primi undici dopo la panchina iniziale dell’Olimpico: contro la Lazio Conte ha lanciato dal primo minuto Mazzocchi a sinistra con Di Lorenzo spostato a destra a tutta fascia. Ora l’allenatore azzurro cercherà di cambiare qualcosa per alzare sempre di più il baricentro della formazione partenopea. Olivera e Spinazzola sono pronti ad essere convocati dopo i problemi muscolari che hanno riscontrato nelle ultime settimane.

Politano cercherà di mettersi a disposizione per entrambe le fasi: l’attaccante azzurro proverà ad essere l’arma in più della formazione di Conte. Un momento decisivo per sognare in grande con l’obiettivo di avere la meglio nello scontro diretto contro l’Inter: ormai ci siamo per le nuove scelte di formazione di Antonio Conte.