Conte, nuovo ruolo per Lukaku

Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare a segnare gol importanti in ottica Scudetto. Ecco il nuovo ruolo disegnato da Conte per lui: tutta la verità

Saranno due settimane infuocate in casa Napoli per conoscere il reale obiettivo della squadra azzurra. Prima il Como, poi la super sfida decisiva contro l’Inter in programma al Maradona. La data ufficiale non è ancora stata decisa visto che dipenderà dai sorteggi di Champions League. Spunta così la nuova mossa a sorpresa per il nuovo ruolo per Lukaku.

Romelu Lukaku ha realizzato ben nove gol conditi da sette assist in Serie A con la maglia del Napoli. Una stagione importante per l’attaccante belga che ha voluto subito sposare il progetto azzurro di Antonio Conte. Il feeling tra di noi è eccezionale, ma ora lo stesso allenatore del Napoli sta pensando ad una nuova mossa a sorpresa. Ora Lukaku vorrebbe segnare la rete numero 80 in A con tre club diversi dopo le esperienze con Inter e Roma. Ecco la novità dell’ultim’ora per conoscere il doppio compito disegnato da Conte per Lukaku.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: la verità sul nuovo ruolo

Il Napoli non vuole mollare la presa proprio nel momento topico della stagione. Servirà un’altra prova di forza contro il Como, squadra rivelazione grazie all’impianto di gioco di Cesc Fabregas. Una volontà decisiva per mettere in difficoltà la compagine lombarda: Lukaku ha le idee già chiare per i prossimi mesi.

Conte penserà alla conferma del 3-5-2 con Lukaku ancora terminale offensivo con compiti anche di rifinitore come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Alle sue spalle ci sarà ancora Raspadori protagonista in assoluto contro la Lazio: una triangolazione da urlo proprio con il belga che l’ha portato a calciare senza problemi.

Nel tandem offensivo con l’attaccante bolognese è stato più servito trovando più spazio per lavorare a sostegno: ora vorrebbe segnare un gol decisivo che potrebbe arrivare in trasferta contro il Como. Per diverse partite Lukaku è rimasto a secco, ma ha lavorato più per i compagni.

Conte ha intenzione anche di recuperare subito Olivera e Spinazzola in vista dell’ostica trasferta di Como. Un momento decisivo per tornare alla carica in vista delle prossime sfide. Lukaku sarà confermato al centro dell’attacco con Simeone che scalpita per collezionare minuti importanti in campionato. L’attaccante argentino non ha fatto il suo ingresso in campo all’Olimpico, ma le scelte di Conte stanno pagando fino a questo momento della stagione.