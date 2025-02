Mercato Napoli, rinforzo dalla Spagna: colpo da 30mln per Conte

Mercato Napoli, arriva la svolta per il rinforzo chiesto da Antonio Conte e che arriva direttamente dalla Spagna. Dalla Liga. Si tratta di un profilo perfetto per i partenopei e che ha un costo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, rappresentando un profilo perfetto per il futuro di questa società. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è normale che sia, la concentrazione in questo momento tra gli azzurri è, ovviamente, sul campo, dove sta andando di scena una avvincente lotta all’ultimo punto con l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, esattamente come quella di Antonio Conte, sembra che abbia la spia della riserva accesa ed entrambe stanno faticando davvero tanto. E questo rende il tutto ancor più imprevedibile.

Nonostante quanto detto fin qui, anche per non ripetere gli enormi errori commessi a gennaio, una grande squadra deve pianificare il suo calciomercato e non trovarsi costretta ad improvvisare. Per questo, in vista dell’estate, può arrivare una svolta significativa per il rinforzo tanto cercato dal Napoli. Può arrivare dalla Spagna per una cifra di 30 milioni di euro.

Mercato Napoli, svolta per il rinforzo dalla Spagna

Oltre a doversi nettamente rinforzare per quanto riguarda le seconde linee, il Napoli in estate deve sicuramente trovare un difensore centrale da poter alternare con Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno ed un esterno d’attacco capace di raccogliere l’eredità di Khvicha Kvaratskhelia. In tal senso, arrivano notizie significative che possono cambiare tutto.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Valencia ha deciso di mettere in vendita praticamente Christian Mosquera, talentuoso difensore centrale che è stato a lungo accostato anche al Napoli. Che, di conseguenza, complici le sue esigenze, può tornare alla carica per questo calciatore, tra i migliori della Liga spagnolo per rendimento e qualità.

Napoli, 30 milioni per il rinforzo chiesto da Conte

Oltre al ruolo di difensore centrale, all’occorrenza Mosquera può agire anche da terzino destro ed in casa Napoli si potrebbe alternare con Di Lorenzo, risolvendo anche un altro problema di questa stagione.

La valutazione di Mosquera per il Valencia si aggira intorno ai 30 milioni di euro e per un classe 2004 con le sue qualità sarebbero un investimento potenzialmente molto fruttuoso. Si attendono sviluppi, dal momento che questo è un nome che farà parlare molto di sé in futuro.