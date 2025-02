Non solo Pecchia, altro esonero: ritorno a sorpresa in Serie A

In Serie A, dopo l’addio di Fabio Pecchia al Parma, si sta per concretizzare un altro esonero. In maniera del tutto inattesa, il suo sostituto può portare ad un ritorno a dir poco romantico che farebbe felici i tifosi senza ombra di dubbio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, la posizione degli allenatori in Serie A è sempre estremamente incerta ed in bilico. Sono, infatti, tristemente sempre i primi ed a volte anche gli unici a pagare nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto. Si tratta di una ricerca a tutti gli effetti del capro espiatorio a disposizione dei club per scaricare le responsabilità di errori commessi.

Chiaramente, infatti, le responsabilità da questo punto di vista andrebbero divise tra tutte le parti in causa. E’ di oggi la notizia della decisione da parte del Parma, dopo la sconfitta con la Roma, di sollevare dal proprio incarico Fabio Pecchia. Ed ora un altro club sta per percorrere la strada dell’esonero, con una opzione a dir poco romantica per la successione.

Non solo Pecchia, altro esonero in arrivo in Serie A

Un esonero, ovviamente, rappresenta in un certo qual modo una sconfitta per una società, che vede praticamente sfumare il progetto tecnico e tattico messo in piedi. In tal senso, il club in questione di Serie A sta seriamente riflettendo sul proprio allenatore, dal momento che la situazione sta precipitando partita dopo partita. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Dopo il pesante KO per 3-0 contro l’Udinese, è tempo di riflessioni in casa Empoli, dal momento che la squadra sta precipitando ed il terzultimo posto in classifica è a dir poco allarmante in chiave salvezza. Balla la posizione di Roberto D’Aversa. Per la sua successione, come raccontato da Calciomercatoweb, attenzione al nome di Aurelio Andreazzoli, che ha trascorso tanti anni ad Empoli con alterne fortune.

Ritorno a sorpresa in Serie A: sarà lui il nuovo allenatore

Si tratterebbe di un profilo capace di dare una sterzata alla stagione dell’Empoli, dal momento che conosce l’ambiente e sa cosa significa lottare per difendere la Serie A. Da vedere, dunque, se il club toscano deciderà di esonerare D’Aversa e puntare su Andreazzoli oppure se vorrà dare al suo attuale tecnico, D’Aversa, ancora fiducia.