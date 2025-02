Napoli, scatta l’allarme in difesa: Conte in ansia

In casa Napoli scatta l’allarme che riguarda la linea di difesa e che di certo non farà stare sereno Antonio Conte. Si tratta di un qualcosa da tenere attentamente in considerazione e da non sottovalutare nella maniera più assoluta. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta e che cosa preoccupa il tecnico degli azzurri.

Si fa sempre più serrata, viva e combattuta la lotta per lo Scudetto, con Napoli ed Inter che adesso stanno facendo i conti con i primi problemi relativi alla fatica ed alla vista che si appanna. Ed in tal senso il gioco di nervi per arrivare a questo Scudetto sta sottraendo ad entrambe queste compagini un po’ di lucidità. Consentendo all’Atalanta, di fatto, di essere ancora in corsa.

I tre pareggi di fila della squadra di Antonio Conte e le due sconfitte nelle ultime tre per quella di Simone Inzaghi sono lì a dimostrarlo. Adesso, però, per il Napoli arriva un altro allarme non di poco conto, visto che riguarda ancora una volta la linea di difesa. Ancora una volta al centro della preoccupazione dopo i vari infortuni che sono stati registrati. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Allarme in difesa per gli azzurri: ecco le ultime

Nell’ultimo periodo di tempo, ancor di più in queste ultime tre partite, il Napoli ha perso quello che era stato fino a questo momento il suo marchio di fabbrica. Vale a dire una solidità difensiva che nessuna altra squadra poteva vantare. Serve ritrovare compattezza ed ora per Antonio Conte arriva un altro motivo di forte allarme e di preoccupazione.

La partita contro il Como è di quelle da non sbagliare e, come sottolineato dal doppio ex di questa sfida Palanca, Juan Jesus, se dovesse giocare domenica, potrebbe seriamente soffrire, insieme ai suoi compagni di reparto, la qualità e la velocità di Nico Paz e di Assane Diao, che stanno facendo cose straordinarie in questa stagione. E che ora preoccupano Conte.

Conte in ansia: ecco che cosa lo preoccupa in vista del Como

Insomma, una preoccupazione ulteriore per il Napoli, che sa di dover tenere altissima la soglia di attenzione. Al di là della classifica, il Como è una squadra pericolosissima e la gara di andata ne è una prova. Antonio Conte lo sa e batterà proprio su questo in questi giorni.