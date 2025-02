Squalifica Lautaro, Cesari anticipa il verdetto

Squalifica Lautaro Martinez, è tempo di attesa da questo punto di vista ed in tal senso sta per arrivare una svolta significativa. Si tratta di un qualcosa che può indirizzare anche il discorso Scudetto. Andiamo a vedere che cosa sta per succedere e quali sono i rischi che il bomber argentino sta correndo.

La sfida Scudetto tra Napoli ed Inter è senza ombra di dubbio una delle più avvincenti degli ultimi anni. Al netto del fatto che nessuna delle due compagini ha dimostrato di essere una autentica corazzata, anzi, si stanno affrontando punto a punto, con l’Atalanta che resta in leggero ritardo e pronta ad inserirsi in questo confronto all’ultimo punto, come si suole dire.

Sia per la squadra di Antonio Conte che per quella di Simone Inzaghi saranno decisivi, per queste ultime 13 giornate, i dettagli. Ed in tal senso adesso a rendere nuvoloso lo scenario davanti all’Inter è il concreto rischio di una squalifica per Lautaro Martinez. Andiamo a vedere adesso che cosa sta per succedere e quali sono gli scenari possibili in tal senso.

Squalifica Lautaro, ecco le ultime notizie a riguardo

Hanno fatto, infatti, il giro dei social e non solo le immagini al termine della partita vinta dalla Juventus contro l’Inter, con Lautaro Martinez furibondo. Dal suo labiale, pur non essendoci un audio a supportare questa ipotesi, sembra evidenti che si sia macchiato di una reiterata bestemmia. E proprio a tal proposito arriva il parere dell’ex arbitro Graziano Cesari.

In una intervista concessa ai microfoni di Pressing, Graziano Cesari ha spiegato come le immagini verranno adesso analizzate nel dettaglio per capire in maniera certa quello che ha detto il capitano dell’Inter. Si tratta di quella che è una competenza del Giudice Sportivo, che si attiva dopo una eventuale segnalazione della Procura Federale. Vediamo quanto è concreto il rischio squalifica per Lautaro.

L’argentino sarà squalificato? Parla Graziano Cesari

Nel caso in cui dovesse essere certificato che c’è stata una bestemmia, allora la squalifica minima è fissata ad una giornata. Salterebbe, in questo caso, il Genoa, per tornare arruolabile contro il Napoli.

Perché si arrivi ad una squalifica, però, come sottolineato da Tuttomercatoweb, è necessario che ci sia un audio che vada a dimostrare in maniera certa e chiara quanto detto dal calciatore. Sono ore decisive per capire se ci sarà o no la squalifica per Lautaro.