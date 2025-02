Serie A, altro esonero deciso: il successore pronto al gran ritorno

In Serie A, dopo quello di Fabio Pecchia, sta per arrivare un altro esonero visti i risultati a dir poco deludenti. In tal senso, il club si sta guardando attorno e per la panchina il grande ritorno sembra essere la soluzione più gettonata in senso assoluto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La posizione degli allenatori in Italia è sempre fortemente in bilico, dal momento che culturalmente siamo sempre alla ricerca di un capro espiatorio nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, come si suole dire. In tal senso, è di queste ore la notizia dell’addio di Fabio Pecchia al Parma, che lo ha esonerato ieri ed ha deciso di affidarsi a Christian Chivu.

In tal senso, la stagione attualmente in corso ha confermato questa tendenza, dal momento che sono saltate tantissime panchina. Da Daniele De Rossi ed Ivan Juric della Roma fino ad arrivare agli esoneri di Fonseca, Nesta, Bocchetti, Gotti, Gilardino e così via. In tal senso, sta per cambiare a sorpresa una nuova panchina, con il grande ritorno che si sta avvicinando.

Serie A, colpo di scena: altro cambio in panchina

Nel momento in cui si arriva alla decisione di cambiare guida tecnica, per un club significa in maniera del tutto inevitabile ammettere il fallimento di un progetto. In tal senso, in Serie A sta per arrivare un altro avvicendamento in panchina che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da ParmaLive, infatti, in casa Empoli è fortemente in bilico la posizione di Roberto D’Aversa, dal momento che la squadra sta sprofondando. Da tempo si vocifera in tal senso di un suo esonero e per la sua successione non si può non pensare ad uno che in Toscana ha fatto cose straordinarie, seppur con alterne fortune, come Aurelio Andreazzoli.

Esonero deciso, il successore pronto al grande ritorno

Si ha la netta sensazione che contro l’Atalanta, gara a dir poco proibitiva, sarà l’ultima spiaggia per D’Aversa. L’Empoli, infatti, quartultimo in classifica, ha un solo punto di vantaggio sul Parma terzultimo e, di conseguenza, non c’è tempo da perdere e non si può indugiare.