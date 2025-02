Napoli, arriva dalla Lazio: primo regalo per Conte

Il Napoli sta già lavorando in vista dell’estate e, dopo averlo visto ancora una volta all’opera nella partita pareggiata per 2-2 sul terreno di gioco dell’Olimpico, è pronto ad affondare il colpo per il calciatore della Lazio. Può essere lui il primo regalo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Allo stato attuale delle cose all’orizzonte per gli azzurri c’è un periodo cruciale. Sarà fondamentale battere il Como per arrivare poi con il vento in poppa alla gara Scudetto contro l’Inter allo stadio Diego Armando Maradona in programma per la 27a giornata di Serie A. In tal senso, a sole 13 giornate dalla fine, ogni punto ha un peso specifico enorme.

Il Napoli e l’Inter, infatti, sono separate in classifica da soli due punti. Nonostante questo, però, per evitare di commettere gli errori fatti in occasione del primo Scudetto di due anni fa dell’era De Laurentiis, bisogna programmare con largo anticipo il calciomercato. In tal senso, attenzione al primo colpo che potrebbe arrivare direttamente dalla Lazio.

Primo rinforzo estivo per Conte: le ultime notizie

Ha lavorato egregiamente fino a questo momento la Lazio, in piena lotta per la zona Champions League. Dal momento che è reduce da due anni di rifondazione, ci sono tanti profili che sono delle novità e che hanno attirato l’interesse di tante grandi realtà del calcio italiano ed anche internazionale. Adesso, in maniera del tutto inattesa, un profilo viene accostato ai partenopei.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, il Napoli sta seguendo con attenzione Nuno Tavares, dal momento che ha bisogno di un laterale di sinistra ed il terzino della Lazio potrebbe essere un profilo estremamente adatto a quelle che sono le esigenze di Antonio Conte. Ancor di più con Olivera abbassato sui tre di difesa, potrebbe diventare una pista estremamente interessante.

Napoli, colpo dalla Lazio: affare a sorpresa per l’estate

Ancora di proprietà dell’Arsenal, la Lazio lo riscatterà per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Lotito ha dichiarato di non voler cedere Nuno Tavares neanche per 70 milioni di euro. Chiaramente è una esagerazione, ma se il Napoli vorrà veramente affondare il colpo servirà un grandissimo, enorme sforzo economico.