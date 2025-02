Napoli: blitz a Bergamo, Manna anticipa la concorrenza

I partenopei sarebbero interessati ad un calciatore tanto da averlo seguito da vicino nell’ultima trasferta in casa dell’Atalanta. I dettagli

Il Napoli si muove sul calciomercato e lo fa concretamente. I problemi avuti durante la sessione invernale hanno portato Manna ad accelerare ed individuare sin da subito i calciatori che possono sposare il progetto azzurro in estate. Al momento siamo nella fase delle valutazioni e riflessioni, ma ci sarebbe un calciatore finito nel mirino della dirigenza partenopea. Un interesse reale tanto che, secondo le informazioni di Area Napoli, il club era a Bergamo per seguirlo da vicino.

Una trasferta che ha avuto come obiettivo quello di vederlo dal vivo e presentare poi una relazione a Manna. Difficile al momento dire cosa succederà e quali saranno le prossime mosse. Ma l’interesse da parte dei partenopei è reale e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se il tutto si trasformerà in trattativa oppure ci si fermerà ad una valutazione del giocatore.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Brugge, i dettagli

La Champions League sta regalando sicuramente tantissime sorprese e tra queste c’è il Brugge. La squadra belga è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale battendo sia all’andata che al ritorno l’Atalanta. E nella prima parte della stagione del club si è messo in evidenza Talbi, un esterno classe 2005 che sta attirando l’attenzione di diversi club.

E anche il Napoli inizia a seguire da vicino il calciatore. Talbi è un esterno destro, ma che può tranquillamente giocare a piede invertito anche se fino ad oggi non lo ha fatto. Un nome che quindi si sposerebbe alla perfezione con il progetto dei partenopei e la presenza degli scout a Bergamo confermano una sorta di interesse nei suoi confronti in vista del calciomercato estivo.

Naturalmente ad oggi siamo nella fase delle valutazioni. Talbi è uno dei nomi sulla lista di Manna per il prossimo calciomercato e vedremo se alla fine ci sarà l’affondo oppure si deciderà di andare su altri giocatori magari con più esperienza del 19enne belga.

Mercato Napoli: piace Talbi

Talbi è una delle note più liete del Brugge e la squadre belga è consapevole di poterlo perdere durante il prossimo calciomercato estivo. Motivo? Molte squadre lo hanno messo nel mirino e tra queste c’è anche il Napoli, con gli scout che sono stati a Bergamo per seguirlo da vicino.