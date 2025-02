Napoli: problema Anguissa, Conte preoccupato

L’Inter si avvicina e in casa partenopea sono da verificare le condizioni del centrocampista. Le ultime prestazioni non sono state all’altezza

I dati parlano molto chiaro: non è un Napoli fisicamente al top. Le ultime partite sono state molto complicate e questo sta portando Conte a fare delle riflessioni molto importanti. Bisogna dire che non c’è molta scelta in alcuni ruoli considerato che le seconde linee non stanno convincendo come le prime.

Una situazione non facile e che rischia di complicare un po’ il cammino del Napoli in questo campionato. Ora a tenere banco è Anguissa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Roma, il calciatore non sta più incidendo come un tempo e questo rappresenta un problema per Conte. Il tecnico leccese potrebbe prendere una decisione sorprendente per provare a riportare il giocatore ai suoi livelli e dare una mano importante allo stesso club nelle partite che si preannunciano decisive.

Napoli: allarme Anguissa, il problema

Anguissa fino ad oggi è stata forse l’arma in più del Napoli. Le sue prestazioni hanno sempre aiutato gli azzurri ad ottenere dei risultati importanti. Ma ora il camerunense ha abbassato un po’ il suo rendimento e questo rappresenta un primo campanello d’allarme in casa partenopea.

L’obiettivo di Conte è quello di ritrovare il migliore Anguissa di sempre ed ora, come scritto dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare un po’ di panchina per farlo rifiatare. A Como il centrocampista rischia di non partire titolare sia per fermarsi un po’ dopo diverse partite che per non prendersi rischi inutili in vista della partita contro l’Inter. La diffida è un macigno importante e il tecnico leccese non ha nessuna intenzione di arrivare al big match senza lui. Naturalmente c’è la consapevolezza che in terra lariana non si può sbagliare e quindi si vedrà nei prossimi giorni.

Di certo un turno di riposo consentirebbe di tirare il fiato ad Anguissa e provare a ritornare quello di un tempo. Vedremo quali saranno le scelte da parte di Conte e se finalmente il centrocampista potrà rifiatare soprattutto in ottica big match contro l’Inter.

Anguissa in panchina contro il Como?

Per Anguissa possibile una panchina contro il Como con l’obiettivo sia di non prendersi rischi inutili con la squalifica, ma anche per consentire al giocatore di rifiatare un po’ dopo una stagione impegnativa. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo quali saranno le scelte di Conte a ridosso della sfida.