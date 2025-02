Napoli: ancora una rivoluzione, nuovo ruolo per Di Lorenzo

Conte continua a lavorare per trovare la miglior quadra possibile e si pensa ad una posizione in campo differente per il capitano

Le ultime prestazioni non hanno sicuramente convinto. Dopo i pareggi contro Udinese e Lazio, il Napoli vuole tornare a vincere contro il Como. Una partita fondamentale anche in ottica Scudetto. Lo scontro diretto con l’Inter è sempre più vicino e per questo motivo lasciare per strada punti potrebbe essere fatale. Conte è al lavoro per trovare una soluzione e consentire alla squadra di ritornare ad essere maggiormente imprevedibile.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, contro il Como Di Lorenzo potrebbe avere un ruolo differente rispetto alle ultime uscire. Una idea che nella testa di Conte c’è da tempo anche se per il momento non l’ha mai messa in pratica. Ora il Napoli è pronto a cambiare ancora una volta il proprio modo di scendere in campo e vedremo se sarà il capitano a dover modificare la propria posizione.

Napoli: Conte pensa da un nuovo cambio, i dettagli

Antonio Conte lavora per cambiare il volto ancora una volta al suo Napoli. L’idea del tecnico è comunque quella di non discostarsi dal 3-5-2 nonostante i possibili ritorni di Olivera e Spinazzola. Okafor non è ancora nelle migliori condizioni e non consente al tecnico di ritornare all’ormai consueto 4-3-3.

La novità principale comunque sembra rappresentata dal possibile ritorno di Politano come quinto a centrocampo. Una scelta che porterebbe Di Lorenzo a scalare nei tre di difesa e quindi fare un ruolo diverso dal solito. Non sicuramente una posizione inedita per il capitano dei partenopei, ma comunque compiti differenti e una spinta minore rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Un qualcosa già provato ad inizio stagione senza avere i frutti sperati. Vedremo se questa volta ci sarà un cambio anche in termini di risultati.

La volontà del Napoli è sicuramente quella di provare a rendere la squadra più imprevedibile e la scelta di Politano è sicuramente molto importante. Vedremo però se sarà così oppure alla fine si deciderà di tenere l’esterno capitolino ancora in panchina.

Di Lorenzo nei tre di difesa?

L’eventuale ritorno di Politano porterebbe Di Lorenzo nei tre di difesa e Juan Jesus in panchina. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio quali saranno le scelte del tecnico.