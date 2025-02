Napoli: ADL vende, svelati i nuovi proprietari

Il presidente dei partenopei a sorpresa potrebbe lasciare. Ci sarebbero stati dei contatti e presto si attendono delle novità in questo senso

Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della possibilità di un cambio ai vertici nei prossimi anni. ADL non ha alcuna intenzione di restare a vita patron del club e per il momento sono in corso tutte le valutazioni del caso. L’idea dell’attuale patron azzurro è quello di lasciare una volta aver messo in ordine la società: ovvero dopo essere riuscito a fare almeno il centro sportivo.

Sappiamo che un club con strutture attira miliardari sauditi e non solo e, soprattutto, consente di chiedere una cifra superiore rispetto a quella attuale. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma De Laurentiis ha un piano molto chiaro sul futuro del Napoli e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Napoli: ADL lascia? L’annuncio di Fedele

L’idea di un passo indietro di ADL non è da escludere a priori. Il presidente ragiona sulla possibilità di lasciare i partenopei una volta completato il percorso delle strutture. Difficile che decida di fare un passo indietro senza la costruzione almeno di un centro sportivo considerato anche il fatto che aumenterebbe il valore della società.

Secondo quanto riferito da Enrico Fedele, alcune offerte da imprenditori stranieri sarebbero già arrivati a De Laurentiis per diventare patron del Napoli, ma è stato tutto rimandato al mittente. ADL per il momento non ha intenzione di lasciare per i motivi che sappiamo. Una volta, però, fatto il centro sportivo le cose potrebbero cambiare e quindi fare un passo indietro. Una vicenda che è destinata a tenere banco ancora per diverso tempo.

Naturalmente i tifosi si aspettano di avere delle buone notizie. Ma per adesso siamo in una fase di valutazione e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

