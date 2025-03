Napoli: rompe con il Barcellona, lo aspetta Conte

Manna è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. E dalla Spagna potrebbe arrivare una occasione da non sottovalutare

È un Napoli che pensa al campionato, ma da un occhio anche al calciomercato. In più di un’occasione Conte ha rimarcato come la rosa attuale non è assolutamente pronta per andare a competere anche in Europa e quindi toccherà a Manna riuscire a trovare dei giocatori in grado di alzare ancora di più il livello e dare al tecnico una squadra in grado di poter fare bene non solo in Italia.

E attenzione ad una possibilità dalla Spagna. Stando a quanto riferito da fichajes.net, un giocatore sembra essere vicino alla rottura con il Barcellona e un suo trasferimento durante il calciomercato estivo non è assolutamente da escludere. Per questo motivo il Napoli è pronto a fare un tentativo per cercare di capire la fattibilità del colpo e vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: affare con il Barcellona, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se l’ipotesi potrà decollare oppure no. Naturalmente la strada è molto lunga e quindi vedremo cosa accadrà entro la fine della stagione.

Stando dalle notizie che arrivano dalla Spagna, il Barcellona sembra essere pronto a dire addio a Ferran Torres considerato che per il momento i catalani vogliono puntare su altro. Di certo lo spagnolo ha dimostrato di essere un calciatore di alto livello e per questo motivo il Napoli potrebbe farci un pensiero considerato che Conte aspetta dei rinforzi importanti e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se alla fine la trattativa di calciomercato potrà decollare oppure no

Di certo il Napoli resta alla finestra per quanto riguarda Ferran Torres e ci fa un pensierino in ottica calciomercato estivo. Non sarà un compito semplice considerato anche l’importanza del giocatore e la concorrenza. Vedremo cosa succederà e chi alla fine la spunterà, ma Conte spera di poter avere un giocatore simile per consentire ai partenopei di alzare ancora di più il livello della rosa.