Grande commozione al Maradona: la cerimonia in diretta

L’attenzione di tutto il Diego Armando Maradona non è stata rivolta solo ed unicamente alla partita scudetto questa sera.

Nel pre è infatti andata in scena una cerimonia che ha commosso letteralmente commosso tutti, dai più grandi ai più piccini, anche perché si è deciso di rendere onore a chi per il Napoli ha vissuto e tifato per una vita. E dunque per qualche minuto si è lasciata da parte l’ansia di una partita che potrebbe decidere la stagione per omaggiare chi non verrà mai dimenticato.

Il caloroso applauso del Maradona ha poi ulteriormente fatto capire l’importanza del personaggio, apprezzato da un popolo che l’ha accolto come se fosse uno dei suoi.

Commozione al Maradona prima di Napoli-Inter

All’applauso dei napoletani si è anche aggiunto quello del settore ospiti, in forma di rispetto nei confronti di un personaggio che oramai non c’è più. Quello del Napoli è stato comunque un grande gesto, anche perché il club partenopeo poteva tranquillamente farne a meno, ma De Laurentiis padre e figlio hanno invece voluto fortemente che questa cerimonia si svolgesse, con il secondo che vi ha partecipato attivamente consegnando alla famiglia del perito la classica maglia celebrativa con tutte le firme dei giocatori.

Omaggio commovente al Maradona

Il Napoli non è nuovo ad iniziative del genere. Dopo aver omaggiato negli scorsi mesi la famiglia di vittime innocenti di omicidi, come ad esempio quella di Santo Romano, il club partenopeo ha deciso di dedicare il pre partita di oggi ad uno che di Napoli ha scritto e parlato, essendo figlio di una terra per la quale ha sempre tifato, fin da bambino.

Prima di Napoli-Inter, dunque, Edoardo De Laurentiis ha consegnato una maglia celebrativa con il numero 10 a Valentina Trifiletti, collega di Mediaset e moglie di Fabio Postiglione, storica penna del Corriere della Sera scomparso tragicamente la scorsa settimana in seguito ad un incidente stradale a Milano. Per anni il giornalista partenopeo è stato anche una delle firme più apprezzate del Roma, quotidiano per il quale ha seguito per oltre vent’anni la cronaca nera e giudiziaria, senza mai perdere di vista la sua prima e vera passione: la SSC Napoli.