Napoli-Inter, è bufera azzurra: manca un calcio di rigore

Il risultato finale di Napoli-Inter potrebbe essere fortemente condizionato dall’episodio del primo tempo nell’area di rigore nerazzurra.

Manca infatti un calcio di rigore a favore della formazione di Antonio Conte, incredula difronte alla decisione presa non solo dal direttore di gara, ma anche e soprattutto dal VAR, che non ha ritenuto essere punibile l’intervento del difensore dell’Inter. Il pubblico del Diego Armando Maradona non ha però reagito positivamente a questa situazione, come si è potuto evincere anche dagli assordanti fischi che hanno accompagnato la ripresa del gioco.

L’ex arbitro Luca Marelli, in diretta su DAZN, ha spiegato la motivazione dietro il mancato rigore a favore del Napoli, ma l’impressione è che questo episodio continuerà a far discutere. Tanto.

Manca un calcio di rigore per il Napoli

Forte contestazione al Diego Armando Maradona per un episodio che potrebbe aver fortemente indirizzato la partita a favore dell’Inter. Nel corso del primo tempo, infatti, nell’area di rigore nerazzurra c’è stata un po’ di confusione che ha portato il popolo partenopeo a protestare per un fallo da rigore a favore del Napoli.

Il direttore di gara, vicinissimo all’azione, non è stato dello stesso avviso, così come il VAR, che ha confermato la decisione di campo tra lo stupore dei presenti allo stadio ma anche dei tifosi a casa, che dinnanzi al replay offerto da DAZN avranno sicuramente urlato allo scandalo. In effetti nel corso della stagione sono stati fischiati calci di rigore per molto meno, e dunque sorge spontaneo domandarsi: che interpretazione deve essere seguita in questi casi?

Resta comunque che il Napoli si è visto fortemente danneggiato dall’arbitro Doveri, finito al centro di una bufera di critiche e proteste per non aver fischiato un calcio di rigore a favore degli azzurri per un fallo di mano di Denzel Dumfries. In effetti il braccio del difensore dell’Inter era piuttosto largo al momento dell’impatto con il pallone, ma puntuale l’ex arbitro Luca Marelli ha giustificato la decisione del fischietto di Volterra in diretta su DAZN.

Bufera in Napoli-Inter: la moviola

Chissà quali sarebbero potuti essere stati i risvolti della partita se Doveri avesse fischiato il rigore al Napoli a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ma sappiamo benissimo che con i sé e con i ma nella vita, così come nel calcio, non si va da nessuna parte.

La decisione di campo è stata comunque confermata dal VAR, e ciò significa che l’interpretazione del fischietto di Volterra è stata giusta. I tifosi napoletani non riescono a capacitarsene però, anche perché nel corso della stagione è stato fischiato molto di più per molto meno. Ma quindi: perché non è stato fischiato questo rigore? L’ex arbitro Marelli ha giustificato questa decisione dicendo che il direttore di gara non ha valutato ininfluente il braccio largo di Dumfries al momento dell’impatto col pallone, anche perché oltre ad utilizzarlo per coprirsi il volto, non aumenterebbe il volume corporeo. Nonostante questo, comunque, quest’episodio continuerà a fare discutere.