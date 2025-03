Doppio infortunio in Napoli-Inter: le condizioni preoccupano

Nel bel mezzo della sfida scudetto tra Napoli ed Inter l’allenatore ha dovuto fare a meno di due dei suoi giocatori più importanti.

Entrambi hanno alzato bandiera bianca a causa di problemi muscolari che fanno e non poco preoccupare in vista del proseguo della stagione. Ovviamente nelle prossime ore i calciatori verranno sottoposto al consueto iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle loro condizioni, ma il non averli avuto a disposizione per gran parte della ripresa ha inciso e non poco su quello che poi è stato il risultato finale della partita.

La speranza comunque, è che queste sostituzioni obbligate abbiano evitato il male peggiore, ma solo i risultati degli esami potranno fare luce su questi due infortuni.

Doppio infortunio durante Napoli-Inter: cambio obbligato

Napoli ed Inter sono arrivata alla sfida scudetto del Diego Armando Maradona fortemente rimaneggiate. Sia da una parte che dall’atra mancavano giocatori importanti, protagonisti tanto attesi che però non hanno potuto prendere parte a questa partita.

A fronte di questo sia Antonio Conte che Simone Inzaghi si sono trovati fortemente in difficoltà nella scelta dell’undici da schierare dal primo minuto, ma il vero imprevisto è arrivato solo nel corso della ripresa, quando uno dei due si è trovato costretto a fare a meno di altri due grandi calciatori che hanno alzato bandiera bianca a causa di un infortunio tanto per cambiare. La speranza è che questo cambio obbligato possa aver evitato il peggio, ma non filtrerebbe positività dopo la prima diagnosi dello staff medico.

Nel bel mezzo di Napoli-Inter, dunque, Federico Dimarco ed Hakan Calhanoglu hanno entrambi lasciato il campo a causa di problemi muscolari che verranno rivalutati nelle prossime ore grazie ad esami specifici. La loro uscita dal campo ha fortemente inciso sulla prestazione dell’Inter, che dal 51esimo minuto in poi ha praticamente smesso di giocare subendo poi il meritatissimo gol del pareggio del Napoli al minuto 86′.

Hanno alzato bandiera bianca per infortunio: le prime diagnosi

C’è stata una Inter con Dimarco e Calhanoglu e senza questi due in campo. Una volta sostituti, infatti, la formazione di Simone Inzaghi è andata totalmente in balia del Napoli, che ha attaccato e creduto raggiungendo meritatamente il pareggio al minuto 86′. Questo potrebbe fungere da campanello d’allarme per l’allenatore nerazzurro in vista delle prossime partite di campionato, anche sia il 32 che il 20 potranno rimanere fermi ai box per un po’ di tempo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di DAZN, entrambi gli infortuni sono di entità muscolare. Hakan Calhanoglu ha riportato una forte contusione alla coscia a seguito di un contrasto di gioco avuto nella prima frazione di gioco, mentre per Dimarco si parla di una contrattura ai flessori della coscia sinistra, problema che verrà rivalutato nelle prossime ore con degli accertamenti specifici nella speranza che l’esterno non abbia in riportato una lesione, anche perché con questo risultato la corsa al tricolore è più in bilico che mai.