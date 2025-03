“Ero del Napoli”: il giocatore annuncia il clamoroso retroscena

Il calciomercato è finito da quasi un mese, eppure trova sempre il modo di prendersi la scena anche quando non gli spetterebbe.

Basti pensare che nelle scorse ore un vecchio obiettivo del Napoli è uscito allo scoperto svelando un incredibile retroscena di calciomercato. Nel corso di una lunga ed interessante intervista, infatti, il calciatore aveva svelato di avere le valige pronte per trasferirsi all’ombra del Vesuvio e firmare con il club di Aurelio De Laurentiis. Sul più bello, però, qualcosa è andato storto, impedendo che quest’affare potesse alla fine andare in porto.

Rammarico misto a curiosità, questo si è potuto evincere dalle parole del giocatore, che come tutti i tifosi non potrà mai sapere cosa sarebbe potuto nascere tra lui ed il Napoli.

“Ero del Napoli ma…”: il retroscena di mercato

Nel corso degli anni tanti giocatori sono stati ad un passo dal vestire la maglia del Napoli, salvo poi finire in altre squadre non incrociando (quasi) mai il loro percorso professionale con il club di De Laurentiis. Nella maggior parte dei casi non si è tornati su argomenti del genere, in alcuni casi anche dolorosi, almeno fino ad oggi.

Nel corso di una recente intervista, infatti, il calciatore ha svelato un incredibile retroscena di mercato che vede coinvolto proprio il Napoli. Il giocatore ha infatti svelato di essere stato vicinissimo dal vestire la maglia azzurra, al punto che si sentiva addirittura già un giocatore partenopeo dopo essersi sentito con l’allenatore, che gli aveva dato tutte le garanzie del caso. Nonostante questo, comunque, questo trasferimento non è mai andato in porto, per il rammarico soprattutto del giocatore, che in quel momento si sentiva pronto a compiere quel tipo di salto di qualità in carriera.

Intervistato dai colleghi di Radio KissKiss Napoli, l’ex Inter e Roma Davide Santon ha svelato che nel 2016 era difatti un giocatore del Napoli.

Cosa c’è dietro il mancato trasferimento al Napoli

Ai microfoni di Radio KissKiss Napoli Davide Santos ha svelato che nel 2016 era in pratica un nuovo giocatore del Napoli. L’ex Roma entrò addirittura in contatto con Maurizio Sarri, che si era detto entusiasta della possibilità di avere in squadra un giocatore dalle sue qualità, che però poi non ha mai vestito la maglia azzurra in carriera.

Nelle parole del classe ’91 si è sentito un po’ di rammarico, dato che l’ex calciatore ha parlato di una grande possibilità che avrebbe avuto piacere a sfruttare nel corso della sua carriera. Per un motivo o per un altro alla fine non si è fatto più nulla, ed ancora oggi non si conosce il perché. Lo stesso Santon se lo è tenuto per sé non svelandolo ai colleghi di KissKiss Napoli, ma l’impressione è che in realtà il suo trasferimento può essere saltato per via di Mario Rui, che difatti gli prese il posto in quella rosa che fece sognare tutto il popolo azzurro.