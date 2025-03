Bufera Napoli contro Doveri: mancano due rigori contro l’Inter

Alla fine per quanto visto nell’arco dei 90’ il pareggio è un risultato che sta stretto più stretto al Napoli che all’Inter.

Anzi, la partita è stata condizionata da una serie di episodi che avrebbero potuto spostare l’inerzia a favore della formazione di Antonio Conte, che se avete portato a casa i tre punti non avrebbe rubato nulla. Tra gli azzurri e la vittoria si è però contrapposto l’arbitro Doveri, protagonista di una prestazione non perfetta non solo nella gestione dei cartellini, ma anche perché mancherebbero addirittura due calci di rigore a favore di un Napoli che alla fine dei conti si sente un po’ ingannato.

Il Napoli si scaglia contro Doveri

Grazie ad un Billing inedito il Napoli è riuscito a riacciuffare l’Inter all’86esimo minuto conquistando un punto d’oro in ottica scudetto, non permettono alla formazione di Simone Inzaghi di scappare nonostante stesse già pregustando i tre punti in classifica. Con orgoglio, voglia e caparbietà la squadra di Antonio Conte ha messo in campo tutta la sua ‘cazzimma‘, uscendo tra gli applausi assordanti del Diego Armando Maradona che ha apprezzato la prova di sforzo dei ragazzi.

All’uscita dallo stadio nessun tifoso partenopeo si è detto scontento del risultato finale, anche se a posteriori qualcosa in più il Napoli avrebbe potuto meritare. Basti pensare che ai piani alti del club partenopeo non è piaciuta la gestione della partita da parte dell’arbitro Doveri, non perfetto nella gestione della gara in sé, dei cartellini ma soprattutto di due episodi che alla fine potremmo dire aver inciso e deciso il risultato finale.

Il Napoli contesta infatti all’arbitro due calci di rigore non fischiati. Scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il primo è ovviamente quello del fallo di mano di Dumfries, mentre il secondo ha a che fare con un contatto in area di rigore tra Di Lorenzo e Lautaro Martinez, che di certo non sarà inosservato soprattutto agli occhi dei più attenti.

Doveri fermo nelle sue decisioni: il Napoli è una bufera

Il Napoli contesta all’arbitro Doveri due falli da rigore che avrebbero potuto decidere diversamente la partita. Il fallo di mano di Denzel Dumfries è un episodio che è stato abbondantemente approfondito ma che continuerà a fare discutere nei prossimi giorni, anche perché conferma ulteriormente la confusione che c’è attorno all’interpretazione di situazioni del genere.

La seconda situazione analizzata dal Corriere dello Sport riguarda un presunto contatto nell’area di rigore nerazzurra tra Lautaro Martinez e Giovanni Di Lorenzo. A differenza del primo caso, in questo le proteste partenopee sono state più tenue ma ci sono comunque state, con l’arbitro Doveri che molto vicino all’azione ha deciso di lasciare proseguire definendo troppo lieve il contatto tra i due giocatori in campo per punirlo con un fallo da rigore. Difronte a queste decisioni il Napoli però non ci sta, anche perché potrebbe essersi deciso lo scudetto in qualche modo.