Napoli, Conte ha svelato il sul futuro: è stato chiaro

Il pareggio di ieri è il tipico risultato che soddisfa a pieno Antonio Conte per il modo in cui la propria squadra è arrivata ad ottenerlo.

Con voglia ma soprattutto caparbietà il Napoli è riuscito a riacciuffare l’Inter all’86esimo minuto quando le speranze dei tifosi erano oramai volate via insieme al vento. Senza mai mollare di un centimetro, però, la formazione partenopea ha strappato un punto alla capolista del campionato, mandando un messaggio chiaro in vista di questo intenso finale di stagione.

Messaggio altrettanto chiaro l’ha mandato Antonio Conte, che nel post partita di ieri ha fatto chiarezza sul proprio futuro, svelandolo.

Antonio Conte ha mandato un messaggio chiaro

Il Napoli ieri ha pareggiato contro un Inter tanto rimaneggiata dagli infortuni (come i partenopei d’altronde) quanto comunque forte, anche perché non si è capolista in Serie A per caso. Con umiltà la formazione di Antonio Conte ha lasciato campo agli avversari nel primo tempo per poi prendere campo e fiducia nel secondo segnando il meritato gol del pari a pochi minuti dallo scoccare del 90esimo.

E pensare che questa partita il Napoli l’avrebbe addirittura potuta portare a casa se non fosse stato per l’arbitro Doveri, protagonista di una prestazione più che insufficiente se si considerano i due episodi a favore degli azzurri non fischiati. Ma questo alla fine fa già parte del passato, anche perché la prestazione del Maradona conferma che il Napoli non è morto, anzi, è ancora lì, più affamato di prima.

Nel post partita di ieri sera Antonio Conte ha poi voluto mandare un messaggio chiaro, ribadendo ancora di più lo status della sua formazione in questo campionato tiratissimo. L’edizione mattutina del Corriere dello Sport è andata a riprendere le parole dell’allenatore salentino ai microfoni di DAZN, dichiarazioni che potrebbero aver lasciato qualche indizio in merito al suo futuro in azzurro, messo in bilico nel corso delle ultime settimane.

Napoli-Conte: l’allenatore ha svelato il suo futuro

In un febbraio di fuoco e difficile, il futuro di Antonio Conte al Napoli è stato messo fortemente in bilico. I modi di operare e vedere le cose del salentino e del presidente Aurelio De Laurentiis sono, tanto per cambiare, motivo di frizioni tra i due, che rischiano di sfociare in altro se non in una clamorosa separazione in estate.

Ovviamente lato Castelvolturno non traspare nulla di tutto questo, con l’allenatore azzurro che nel post partita di ieri ha invece svelato tra le righe il suo futuro. Per la prima volta da qualche settimana questa parte Antonio Conte ha parlato di “basi solide” sulle quali continuare a lavorare, le stesse che sono state omesse nella conferenza stampa alla vigilia di Como-Napoli. Contro l’Inter il salentino avrà visto forse qualcosa che ha acceso in lui quella voglia di rimanere e provare a puntare l’impossibile con una squadra che, dopo 7 mesi di lavoro, potremmo dire aver compiuto un vero e proprio miracolo.