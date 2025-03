Napoli: sgarbo all’Inter, Manna lo prende in Serie A

La sfida tra le due squadre potrebbe spostarsi anche sul calciomercato. Il direttore sportivo dei partenopei è pronto a strapparlo alla concorrenza

Napoli-Inter prima sul campo e poi sul calciomercato. La consapevolezza delle due squadre è sicuramente quella di dover trovare dei rinforzi importanti in ottica prossima stagione se si vuole continuare a mantenere dei livelli importanti. Per questo motivo non è da escludere che entrambi i club potrebbero decidere di affondare il colpo su un obiettivo comune. I partenopei, per questo motivo, sono pronti ad accelerare per staccare la concorrenza e regalarsi un rinforzo importante.

Secondo le informazioni di tmw, il Napoli starebbe seguendo da vicino un giocatore dell’Udinese ed è pronta la sfida contro l’Inter nel prossimo calciomercato. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo la strada è molto lunga e può succedere di tutto. Ma Manna è pronto a muoversi per cercare di assicurarsi un colpo di assoluto livello e battere naturalmente la concorrenza dell’Inter.

Calciomercato Napoli: Inter beffata, chi arriva

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La volontà del club è quella di dare al tecnico una rosa di assoluto livello anche perché la Champions League è una competizione maggiore e destinata ampliare le rotazioni. Sappiamo come il reparto forse più debole ad oggi per quanto riguarda le seconde linee è quello della difesa e c’è un nome che sta scalando le gerarchie nelle ultime settimane.

Stiamo parlando di Solet dell’Udinese. Il classe 2000 sta dimostrando tutte le sue qualità e un pensiero il Napoli lo ha fatto per il calciomercato estivo. Non sicuramente un colpo semplice considerata sia la volontà del club di trattenerlo che la concorrenza di tutte le big italiane ed europee. Per il momento comunque siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà il tutto.

Naturalmente per ora il Napoli sta valutando se il giocatore potrà essere da Conte. Sicuramente Solet sta dimostrando le sue qualità e per questo motivo un tentativo lo potrà fare nel prossimo calciomercato. I dubbi sono comunque differenti e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa opzione potrà trasformarsi in realtà oppure assisteremo ad un cambio di obiettivo da parte di Manna.