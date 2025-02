Calciomercato, Manna supera le big d’Italia: colpo francese

Il Napoli è pronto a sognare in grande in vista dell’imminente ritorno in Champions League. Il ds Manna è al lavoro per chiudere subito nuovi colpi: spunta l’intreccio con il francese

Saranno giorni intensi in casa azzurra per preparare al meglio la sfida contro l’Inter. Il Napoli vuole tornare subito alla vittoria per puntare in alto: ecco la mossa a sorpresa anche in ottica calciomercato in vista della prossima stagione.

La dirigenza partenopea vuole continuare ad avere la meglio per puntellare la rosa partenopea. Il Napoli è pronto a chiudere nuovi affari decisivi programmando così la prossima campagna acquisti: spunta tutta la verità in casa azzurra in vista della prossima stagione. Il ds Manna è già a lavoro in vista della prossima stagione per continuare a regalare nuovi rinforzi di spessore internazionale all’allenatore azzurro.

A gennaio sono arrivati Hasa, Billing, Scuffet e Okafor: un mercato non all’altezza dopo l’addio di Kvara. In estate tutto dovrà cambiare per Conte che vorrebbe avere maggiore chiarezza sul fronte calciomercato: spunta la prima mossa per il futuro.

Napoli, la mossa a sorpresa per la prossima stagione: arriva il francese

Come svelato dal portale TMW, il Napoli vorrebbe subito chiudere per il il colpo dall’Udinese arrivando al difensore Omar Solet. Dopo l’avventura al Salisburgo, il centrale è arrivato in Friuli a parametro zero: lo aveva cercato anche Mourinho per portalo al Fenerbahce, ma in estate il Napoli proverà così l’assalto decisivo per quanto riguarda il colpo del difensore francese.

Fin dal suo arrivo in Serie A, si è messo subito in mostra mostrando una forza fisica impressionante abbinata ad un’ottima qualità tecnica. Il Napoli è pronto ad anticipare le big della Serie A per chiudere subito l’affare con l’Udinese: anche contro gli azzurri al Maradona è stato protagonista in positivo con una prestazione da applausi con Lukaku e compagni.

Tutto può cambiare in poco tempo per ambire a grandi palcoscenici. Ora sta vivendo un’avventura interessante in maglia bianconera, ma già a giugno potrebbe volare al Napoli. Una mossa interessante per rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte che si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis al termine della stagione. L’obiettivo dell’allenatore azzurro è quello di capire se ci siano o meno i margini per continuare insieme la storia d’amore iniziata soltanto pochi mesi fa.