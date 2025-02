Sfiorò lo Scudetto col Napoli: può tornare in Serie A gratis

Il Napoli ha sfiorato lo Scudetto con Maurizio Sarri lottando punto a punto con la Juventus. Un’annata straordinaria con la delusione finale degli azzurri: un ex Napoli è svincolato

Dopo tantissimi anni la squadra azzurra ha cambiato pelle acquistando giocatori di caratura internazionale. Il Napoli è stato ad un passo dal vincere lo Scudetto prima del trionfo con Luciano Spalletti. Una stagione clamorosa per gli azzurri che poi persero soltanto nel rush finale: ora un ex azzurro è svincolato e potrebbe così tornare in Serie A a zero.

Sono state stagioni emozionanti in casa Napoli. Da Sarri ad Ancelotti per poi trionfare con Spalletti: uno Scudetto incredibile, ma già con l’allenatore toscano gli azzurri ci erano andati molto vicini. Spunta un nuovo intreccio con l’ex calciatore azzurro che ora è svincolato: ha firmato la rescissione consensuale ad inizio febbraio. Conosciamo l’ultima mossa a sorpresa: ecco cosa sta succedendo in questi giorni.

Napoli, la nuova idea per l’ex azzurro: la mossa a sorpresa

Come svelato dalle ultime voci di calciomercato, Diawara è pronto a tornare protagonista in Serie A dopo aver rescisso il suo contratto con l’Anderlecht ad inizio febbraio. Dopo l’avventura con la Roma, è volato così in Belgio per iniziare un nuovo percorso a livello internazionale: pochi giorni fa è arrivato l’addio definitivo. Ora si sta guardando intorno in attesa di nuove offerte interessanti visto che conosce molto bene il campionato italiano.

Dopo l’exploit al Bologna, ci fu un investimento importante da parte del presidente De Laurentiis per acquistare il centrocampista guineano. Ora vorrebbe subito ripartire con una nuova avventura in Serie A: è cresciuto proprio in Italia riuscendo così a farsi strada, ma improvvisamente c’è stato un calo fisiologico. Ha provato a trovare fortuna in Belgio, ma ora dovrà prendere subito una nuova strada in ottica futura.

Diawara è voglioso di nuove sfide per mirare sempre più in alto: l’ex centrocampista del Napoli continuerà ad allenarsi per trovare così una nuova soluzione immediato per il prosieguo della sua carriera. Da Bologna a Roma per poi sposare il progetto dell’Anderlecht: l’ex calciatore azzurro segnò anche un gol importante contro il Chievo Verona regalando una vittoria importante agli azzurri. Ha giocato da protagonista in Champions League con il Napoli anche contro Real Madrid e Manchester City sotto la gestione di Maurizio Sarri.