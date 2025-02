Napoli, calciatori destabilizzati: la folle decisione di De Laurentiis

Il Napoli è pronto a tornare protagonista sfidando l’Inter al Maradona. La nuova decisione di De Laurentiis ha cambiato l’umore dello spogliatoio: ecco tutta la verità

Dopo la sconfitta contro il Como il Napoli cercherà di tornare alla vittoria per superare in classifica proprio l’Inter. Uno scontro diretto decisivo per far tornare a sognare i tifosi azzurri in ottica Scudetto: la decisione del presidente De Laurentiis ha rivoluzionato la mentalità dello spogliatoio azzurro.

Il mese di febbraio è stato terribile per la squadra azzurra guidata da Antonio Conte. Servono nuovi stimoli per tornare alla vittoria, ma ora sarà già decisiva la sfida Scudetto in programma sabato primo marzo al Maradona. Un duello da urlo proprio contro l’Inter che è tornata al primo posto: Conte è tornato subito in campo a Castel Volturno senza concedere un giorno di riposo.

Napoli, la decisione di ADL ha cambiato la stagione degli azzurri

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, la decisione del presidente De Laurentiis ha scombussolato lo spogliatoio del Napoli indebolendo la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’addio di Kvara è arrivato improvvisamente a gennaio, ma non è sostituito all’altezza: Okafor è arrivato soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato invernale, ma la sua condizione non è delle migliori.

Una scelta incomprensibile che ha portato ad un malumore totale all’interno dello spogliatoio azzurro. Il Napoli vuole tornare alla vittoria che manca ormai da circa un mese: saranno giorni intensi per preparare la sfida contro i nerazzurri nel minimo dettaglio. L’Inter sarà impegnata anche martedì sera in Coppa Italia per affrontare la Lazio: Conte ha intenzione di recuperare anche Olivera dal primo minuto, mentre ai box ci saranno soltanto Mazzocchi e Neres.

Tutto può cambiare improvvisamente con la stagione in corso che è stata incredibile rispetto a dove si è partiti. Conte non ha intenzione mollare la presa proprio nel momento topico: De Laurentiis resta il colpevole numero uno come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica per non aver inciso a gennaio prelevando subito top player.

L’allenatore del Napoli dovrà prendere in mano la situazione per tornare a vincere in campionato: il sogno Scudetto non è ancora terminato con un duello a distanza, ma occhio anche all’Atalanta che ha recuperato terreno in terza posizione. Al termine della stagione il presidente De Laurentiis poi prenderà la decisione insieme a Conte per proseguire o meno insieme.