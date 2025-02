Napoli, la decisione di Conte dopo la sconfitta: pugno duro

Un mese di febbraio completamente da dimenticare per Antonio Conte. Soltanto tre punti collezionati dal Napoli che ha perso il primo posto: arriva il pugno duro dell’allenatore azzurro

Il Napoli vorrebbe subito superare la crisi avvenuta nel mese di febbraio. Soltanto tre pareggi ed una sconfitta per la squadra azzurra che non riesce più a vincere. Ora ci sarà il big match al Maradona contro l’Inter: spunta la mossa a sorpresa di Antonio Conte che ha preso subito una decisione dopo la sconfitta contro il Como.

La squadra azzurra ha perso compattezza nel mese di febbraio. Conte ha dovuto attraversare anche l’emergenza per quanto riguarda i tanti infortuni. Ai box ora ci sono soltanto Neres e Mazzocchi che dovrebbero tornare dopo la sosta Nazionale proprio per la sfida contro il Milan. Ora inizierà un nuovo mese affrontando proprio la prima della classe, l’Inter, che è tornata a guardare tutti dall’alto. Un duello entusiasmante per arrivare a sognare lo Scudetto nonostante le numerose difficoltà: ecco la decisione presa da Antonio Conte.

Napoli, Conte ha preso già la sua decisione: la verità

La squadra azzurra arriverà alla sfida contro l’Inter con tanta rabbia dopo un mese di febbraio incredibile in negativo. Ora serve una svolta: sarà una settimana intensa per prepararsi alla sfida del Maradona affrontando i nerazzurri.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte non ha concesso alcun giorno di riposo alla squadra all’indomani della sconfitta contro il Como. Sabato alle 18 si scende nuovamente in campo per la sfida tanto attesa al Maradona: spunta il pugno duro dell’allenatore azzurro che vuole tornare a vincere proprio nello scontro diretto. Il Napoli ha la possibilità di tornare in vetta facendo sempre attenzione all’Atalanta che continua a risalire senza sosta dopo la vittoria schiacciante ad Empoli.

Il Napoli vuole continuare a sognare in grande, ma ha avuto un calo fisico incredibile. Conte ha cercato di utilizzare tutta la rosa a propria disposizione lanciando dal primo minuto anche Billing contro il Como al suo esordio in maglia azzurra. Sarà una settimana intensa a Castel Volturno per lavorare su ogni singolo dettaglio: ecco il pugno duro per ritornare subito in campo. Di Lorenzo e compagni hanno voglia di dimostrare il proprio valore: un segno di rivalsa per il rush finale facendo sempre molta attenzione all’Atalanta in terza posizione.