Calciomercato, Fabregas lascia il Como: la decisione del top club

Fabregas potrebbe iniziare un nuovo percorso entusiasmante lasciando subito il Como. Ora è concentrato per il rush finale per raggiungere la salvezza il prima possibile, l’annuncio al termine della stagione

La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, ma Fabregas ha avuto coraggio di continuare percorrendo la sua strada. Negli ultimi mesi si sono messi in luce numerosi talenti sconosciuti vestendo la maglia del Como: un’impronta di gioco ben definitiva prendendo spunto dai suoi allenatori. Ecco la decisione del top club italiano pronto a chiudere l’affare a sorpresa: il dettaglio inaspettato.

Cesc Fabregas continua a sorprendere tutti alla guida del Como che ha superato anche il Napoli targato Antonio Conte. Un’impronta di gioco esaltante che sta iniziando a dare i propri frutti dopo un mercato invernale di spessore con l’arrivo di Assane Diao. Il classe 2005 ha iniziato a segnato gol a grappoli sotto la guida dell’allenatore spagnolo attirando i forti interessamenti delle big italiane e non. Il lavoro di Fabregas è sotto gli occhi di tutti: spunta la nuova mossa a sorpresa per conoscere la sua prossima destinazione in Serie A.

Calciomercato, la decisione per il futuro di Fabregas: la novità

Come svelato da Michele Criscitiello nel suo editoriale su Sportitalia.it, Cesc Fabregas sarebbe finito nel mirino dell’Inter in caso di separazione da Simone Inzaghi. Secondo le sue indiscrezioni Marotta ad Ausilio starebbe pensando di rivoluzione la guida tecnica della squadra nerazzurra dopo le diverse stagioni con l’allenatore piacentino.

Piace da mesi anche il talentuoso giocatore argentino del Como, Nico Paz, ma il Real Madrid lo tiene d’occhio per riportarlo subito a casa. L’obiettivo della società milanese è quelllo di acquistare giovani talentuosi per competere con le altre big d’Europa: l’ultimo mercato fatto di trentenni a parametro zero non è affatto piaciuto. Simone Inzaghi potrebbe così ripartire con un nuovo progetto in Premier: già in passato è stato ad un passo dall’addio, ma sono stagioni esaltanti alla guida dell’Inter dove avrebbe potuto vincere di più.

L’Inter ha intenzione di cambiare così il prossimo allenatore per iniziare un nuovo progetto svecchiando la rosa nerazzurra. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: la società nerazzurra ha già le idee chiare, ma Fabregas è il progetto giusto per ambire a grandi palcoscenici puntando su giovani talenti come Nico Paz.