Napoli-Inter: tegola per il tecnico, salta il big match

Brutte notizie per quanto riguarda l’allenatore in vista dello scontro diretto di sabato. Un giocatore sarà costretto a saltare la sfida

Fari puntati su Napoli-Inter. Questa è la settimana dello scontro diretto per lo Scudetto. Non possiamo parlare di un testa a testa al momento visto che l’Atalanta è rientrata con prepotenza nella corsa al primo posto, ma sicuramente la sfida del Maradona è destinata a dire molto per entrambe le due squadre.

E dall’infermeria di un club non arrivano delle buone notizie. Un calciatore si è fermato e a questo punto, come riferito da La Gazzetta dello Sport, non sarà assolutamente a disposizione del tecnico per Napoli-Inter. Non sicuramente una buona notizia per il club considerato che si tratta di una sfida molto importante in ottica Scudetto. E un passo falso rischia di dire addio ad ogni sogno per quanto riguarda la questione Scudetto.

Napoli-Inter: brutte notizie per l’allenatore, le ultime

Mancano ancora diversi giorni alla partita e per questo motivo la speranza dei tecnici è quella di poter riuscire a contare su tutta la rosa a disposizione. In casa Inter, però, sono diversi i giocatori da valutare. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Al momento la speranza di Inzaghi è quella di poter recuperare Thuram. Il francese è ancora alle prese con il problema alla caviglia e quindi bisognerà attendere un po’ prima di avere delle certezze. Di certo non ci sarà Correa, che si è fermato nell’ultimo match di campionato. E sembra praticamente impossibile il rientro tra i convocati di Carlos Augusto. Due assenze pesanti per l’Inter considerata anche la lotta Scudetto serrata.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi giorni. Sicuramente il recupero di Thuram rappresenterebbe una buona notizia, ma vedremo cosa accadrà a ridosso del match.

Inter: emergenza in attacco contro il Napoli

In casa Inter c’è emergenza in attacco. Thuram non è ancora al meglio e Correa è ai box. Una situazione non semplice per Inzaghi in vista del Napoli. Al momento quello con maggiore possibilità di recupero è il francese, ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni.