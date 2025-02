Napoli, problemi per un titolarissimo di Conte

Non arrivano buone notizie in casa partenopea. C’è un secondo problema per il tecnico leccese che deve essere risolto in davvero poco tempo

La sconfitta di Como non è sicuramente una buona notizia per il Napoli. Primato perso e una situazione preoccupante che deve essere cambiata. Una svolta non semplice considerato che ci sono delle difficoltà chiare e alle quali non sarà assolutamente facile trovare una soluzione. Il terreno per recuperare c’è, ma ora si deve dare una svolta alla stagione e per questo motivo vedremo cosa succederà.

Intanto, il Corriere della Sera ha fatto una analisi del momento del Napoli e si è soffermato sul periodo non facile di un giocatore. C’è bisogno di un cambio di passo fondamentale in questo senso e vedremo se varierà qualcosa nelle prossime settimane per dare una mano importante. E naturalmente questo consentirebbe a Conte di avere un’arma in più rispetto al passato

Napoli: problema per un giocatore, i dettagli

Il Napoli lavora per dare una svolta alla stagione. Per il momento il terreno per recuperare c’è e quindi il punto contro l’Inter non deve spaventare. Ma naturalmente c’è bisogno di riuscire di trovare una soluzione per consentire di avere quel cambio di passo fondamentale in ottica futura.

C’è un problema da risolvere e si chiama Lukaku. Il belga contro il Como è stato uno dei peggiori in campo e questo non aiuta sicuramente Conte e il Napoli. La strada è lunga e per questo motivo vedremo cosa succederà. Ma c’è bisogno del miglior belga per provare a dare vita ad un finale di campionato di assoluto livello con l’obiettivo di andare a prendere lo Scudetto.

Naturalmente il belga fino ad oggi ha reso molto meno di quanto ci si aspettava. Si è acceso solamente in alcune occasioni e questo non rende per nulla semplice il cammino del Napoli.

Lukaku decisivo contro l’Inter?

Lukaku con il passare delle settimane sta ritornando quel giocatore poco incisivo di inizio stagione. Per questo motivo il Napoli spera di portarlo ad essere decisivo magari già contro l’Inter. Un compito non semplice considerando anche la squadra, ma solitamente con le big il belga si esalta e dà sempre il massimo.