Serie A: ultimatum al tecnico, arriva Sarri

Periodo non facile per un club. L’ultimatum è arrivato dopo la sconfitta in campionato e il nome di Sarri presto potrebbe balzare in pole position

In Serie A siamo ormai entrati nella fase cruciale. Da questo momento in poi è vietato sbagliare. Sono in tanti gli allenatori che hanno sottolineato come la classifica si guarda a partire da marzo ed ora il periodo tanto atteso è sicuramente arrivato. E per un allenatore il rischio esonero è davvero dietro l’angolo.

Il momento non è dei più facili e la società potrebbe a sorpresa dare uno scossone con il cambio in panchina. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. La volontà del club sarebbe quella di continuare insieme. Ma se non arriverà una svolta nella prossima partita, non è da escludere una rivoluzione considerate le difficoltà. E il nome di Sarri potrebbe presto ritornare in pole position.

Serie A: Sarri nuovo tecnico, i dettagli

Maurizio Sarri nei giorni scorsi ha ammesso di aver rifiutato diverse panchine perché in attesa di un progetto importante. E questa potrebbe essere l’occasione giusta. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi visto che il club non ha ancora sciolto i dubbi. L’intenzione sarebbe quella di dare ancora fiducia all’attuale allenatore nella speranza di poter fare un salto di qualità molto importante in ottica futura.

La Fiorentina almeno contro il Lecce continuerà con Palladino in panchina. Ma se non ci dovesse essere il cambio di passo, allora si potrebbe pensare ad un esonero con Sarri il grande favorito. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Di certo il tecnico ex Napoli e Juventus accetterebbe volentieri la destinazione Toscana ed ora non ci resta che attendere per avere un quadro più chiaro.

Di certo Sarri ha voglia di ritornare nuovamente in panchina e la Fiorentina potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ritornare a sognare in grande e dimostrare le proprie qualità.

Sarri alla Fiorentina: le ultime

L’ipotesi Sarri alla Fiorentina ad oggi è da valutare, ma non c’è niente di concreto. Dalla società Viola fanno sapere di voler continuare con Palladino. Naturalmente se non c’è un cambio di passo, la situazione potrebbe cambiare. Per questo motivo non ci resta che attendere il prossimo weekend per conoscere meglio le sorti del tecnico della squadra toscana e del suo possibile sostituto.