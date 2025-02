Problema Napoli: c’è un dato che allarma Conte

La situazione in casa partenopea non è sicuramente delle migliori. E c’è una questione che sembra allarmare il tecnico più di tutte

Momento non semplice in casa Napoli. Gli ultimi risultati non stanno assolutamente premiando la squadra di Conte e il tecnico si è già messo al lavoro per trovare una soluzione. La volontà dell’allenatore dei partenopei è quella di riuscire ad avere in tempi brevi un cambio di passo. Lo Scudetto non è assolutamente svanito, ma serve assolutamente dare vita ad una svolta già dalla sfida contro l’Inter.

Secondo quanto riferito da Il Roma, c’è un dato che in questo momento sembra allarmare particolarmente Conte. Un campanello che suona ormai da diverso tempo e sembra legato principalmente a delle scelte sul calciomercato non proprio convincenti. Naturalmente nulla è compromesso e il Napoli è ancora in piena lotta per il primato, ma ci attendiamo un cambio di passo fondamentale in tempi brevi.

Napoli: il problema preoccupa Conte

In casa Napoli nelle scorse ore si è parlato tanto di un problema mentale più che fisico. Sicuramente la testa in questa parte di stagione sta contando molto. Ma c’è un secondo dato che deve essere sottolineato e che sembra confermare come molte seconde linee ad oggi non stanno dando delle garanzie importanti.

I partenopei nei secondi tempi crollano quasi sempre. È un Napoli che fatica nella ripresa e questo rappresenta una sorta di piccolo campanello d’allarme anche in vista dell’Inter. Bisogna anche dire che da dietro c’è gente che sta crescendo (vedi Billing ndr), ma in molti non danno le garanzie sperate e per questo motivo in diverse partite si chiede un sacrificio ai big che potrebbe costare molto caro a lungo andare.

Naturalmente per il momento in casa Napoli c’è la fiducia di poter fare il salto di qualità per provare a centrare lo Scudetto. Ma ora è vietato sbagliare visto che c’è uno scontro diretto importante da vincere.

Il Napoli e i secondi tempi

Per il Napoli c’è da risolvere la questione secondi tempi in questo momento. Naturalmente le qualità e il tempo per rimediare a tutto c’è, ma in casa azzurra inizia ad esserci un po’ di preoccupazione soprattutto in ottica scontro diretto contro l’Inter. Una partita da non sbagliare se si vuole continuare a sognare il primato.