Calciomercato, De Zerbi in Serie A: colpo per la Champions

Nuovo top club italiano per Roberto De Zerbi in Serie A. Destinazione a sorpresa per tornare a competere in Champions League: spunta la verità del noto giornalista italiano

L’allenatore bresciano ha deliziato i tifosi del Brighton per poi sposare il progetto del Marsiglia. Ora è molto concentrato sulla squadra francese che sta affrontando anche qualche difficoltà negli ultimi giorni, ma il suo obiettivo è quello di tornare in Serie A. Spunta la nuova mossa a sorpresa in Italia: ecco la bomba di mercato sganciato dal noto giornalista italiano Michele Criscitiello.

Roberto De Zerbi continua a sorprendere in Francia alla guida del Marsiglia: nell’ultima sfida di campionato francese è arrivata però una brutta sconfitta per l’allenatore bresciano. Il tecnico italiano potrebbe così volare in Serie A per un nuovo progetto entusiasmante per ritornare così in Champions League. Per tanti punti di vista De Zerbi è molto esigente per mettere in pratica le sue idee di gioco: dopo l’exploit al Sassuolo ha preferito sempre destinazioni all’estero, ma ora potrebbe così accettare un nuovo top club italiano.

Calciomercato, la mossa a sorpresa per De Zerbi: la verità in Serie A

Arrivano indiscrezioni interessanti per l’accostamento al Milan di Roberto De Zerbi. L’allenatore bresciano del Marsiglia vorrebbe così tornare a casa come riportato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che ha rivelato: “L’accoppiata Paratici-De Zerbi sarebbe l’accoppiata perfetta. Per De Zerbi è più complicato, devi muoverti da adesso, devi entrare nella sua testa”.

Saranno giorni intensi per conoscere così il futuro di De Zerbi: tutto può cambiare nei prossimi mesi per arrivare alla svolta decisiva. Il Milan non riesce a tornare ad emergere: prima Fonseca, poi Conceicao ma i rossoneri sono sempre molto lontani dal quarto posto. In estate potrebbe arrivare una nuova rivoluzione in casa Milan: c’è bisogno di una figura importante anche come direttore sportivo al di là di Zlatan Ibrahimovic. Paratici potrebbe ripartire proprio con il progetto rossonero dopo gli anni d’oro alla Juventus.

Dopo l’avventura al Marsiglia De Zerbi potrebbe subito accettare il progetto del Milan: già in passato è stato ad un passo dalla panchina rossonera, ma tutto era poi saltato. Una nuova mossa a sorpresa in Serie A per continuare a sorprendere i tifosi dando un’impronta ben definitiva al gioco dei rossoneri. Ormai ci siamo per arrivare alla chiusura definitiva pensando al futuro.