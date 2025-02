Napoli, rottura Conte: il gesto a sorpresa con De Laurentiis

Il Napoli ha un’occasione d’oro per superare nuovamente l’Inter dopo la sconfitta di Como. Spunta il gesto a sorpresa tra Conte e De Laurentiis: cosa succederà ora?

La squadra azzurra continuerà a lottare per lo Scudetto nonostante un mese di febbraio terribile. Il Napoli ha collezionato soltanto tre punti su 12 a disposizione: una sconfitta contro il Como che si avvertiva già nell’aria dopo i tre pareggi consecutivi. Pochi minuti fa è stata sganciata una nuova bomba di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte.

Tutto può cambiare nel giro di poche settimane: il Napoli continua a sognare in grande anche dopo un mese di febbraio completamente da dimenticare. Ecco la novità dell’ultim’ora del giornalista Giulio Mola che ha svelato i rapporti tra Conte e De Laurentiis: ecco la verità assoluta annunciata pochi minuti fa.

Napoli, la mossa a sorpresa tra Conte e De Laurentiis

Secondo quanto riportato dal giornalista Giulio Mola, c’è già gelo tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis. Ci sono state già le prime tensioni tra i due dopo la partenza di Kvara e con l’arrivo soltanto di Okafor: potrebbe esserci il divorzio al termine della stagione anche in caso di Scudetto. Una situazione già complicata da affrontare per l’ambiente partenopeo: tra sei giorni ci sarà il big match contro l’Inter al Maradona.

Una sfida tanto attesa per capire con certezza il prosieguo della stagione del Napoli. Gli azzurri continueranno a lottare punto a punto dopo un mese di febbraio completamente da dimenticare. La novità dell’ultim’ora ha messo in apprensione anche i tifosi che contavano su Conte anche per la prossima stagione: ora tutto può cambiare a distanza di pochi mesi.

Il Napoli ha iniziato alla grande il progetto con l’allenatore leccese, ma nella sessione di calciomercato non è stato accontentato dal ds Manna e dal presidente De Laurentiis dopo l’addio di Kvara. Soltanto nell’ultimo giorno è arrivato Okafor dal Milan come soluzione tampone in vista di giugno. I risultati non stanno arrivando nemmeno in campo e così è arrivata una nuova tempesta in casa azzurra. Conte ha sempre saputo affrontare momenti di difficoltà assoluta, ma ecco l’intreccio decisivo con Aurelio De Laurentiis: cosa può cambiare per i prossimi mesi? Ormai ci siamo per conoscere così il futuro dell’allenatore azzurro in vista della prossima stagione.