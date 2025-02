Calciomercato, Sarri torna in Serie A: esonero imminente

Sarri non vede l’ora di tornare ad allenare in Serie A: ecco la nuova mossa a sorpresa in caso di esonero immediato. Tutto può cambiare nei prossimi giorni: la novità dell’ultim’ora

Saranno giorni decisivi per conoscere il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano si sta aggiornando in questi mesi per trovare subito così una nuova destinazione: spunta il nuovo intreccio in vista del futuro.

Maurizio Sarri ha vissuto momenti magici alla guida del Napoli, ma ora è pronto a tornare in panchina. Ha ricevuto soltanto offerte importanti dall’Arabia Saudita, mentre dall’Italia non è ancora arrivato niente di interessante. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la novità dell’ultim’ora: dopo l’esonero di Fabio Pecchia al Parma, un’altra panchina in Serie A potrebbe saltare a breve. In poco tempo tutto può cambiare nel calcio internazionale: ecco la novità interessante per il futuro.

Calciomercato, la nuova squadra di Sarri: la novità

Come svelato dalle ultime indiscrezioni, Raffaele Palladino non sta attraversando un ottimo periodo alla guida della Fiorentina. Dopo la vittoria entusiasmante contro l’Inter, c’è stato un calo improvviso alla formazione viola: l’allenatore napoletano non rischia per il momento, ma tutto potrebbe cambiare in caso di allontanamento dalla zona Europa. Pronto così Maurizio Sarri che ha svelato negli ultimi giorni di voler tornare ad allenare in Serie A.

In questo periodo lontano dai campi, l’allenatore toscano è tornato a studiare con incontri anche con diversi colleghi tra cui Cesc Fabregas: Sarri ha rivelato di aver preso appunti per nuovi concetti da individuare se dovesse tornare in panchina.

La Fiorentina cercherà così di arrivare alla giusta soluzione in vista delle prossime sfide in Serie A: Palladino dovrà tornare subito alla vittoria, ma in caso di esonero Sarri è un’ottima novità per l’immediato e anche per il futuro. L’allenatore toscano può vantare una grande esperienza accumulata negli ultimi anni: è volato anche in Premier League alla guida del Chelsea vincendo l’Europa League per poi essere protagonista con la Juventus con lo Scudetto durante l’anno del Covid.

Ora la Fiorentina potrebbe pensare a lui per iniziare un nuovo progetto interessante in caso di addio di Palladino: saranno settimane intense in casa viola per conoscere così il futuro dell’allenatore napoletano. Tutto può cambiare in pochi giorni: i risultati saranno determinanti per la decisione finale di Commisso.