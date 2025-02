Napoli, tegola Meret: la decisione di De Laurentiis

Alex Meret dovrà risolvere in brevi tempi il suo futuro. Spunta la nuova decisione del presidente De Laurentiis: ecco la svolta decisiva per il prolungamento contrattuale

Saranno giorni intensi per arrivare alla decisione ufficiale da parte del presidente De Laurentiis: spunta il nuovo incontro decisivo con l’agente di Meret Federico Pastorello. La novità dell’ultim’ora svelata dalla Rai: ecco cosa succede.

Ancora un risultato negativo in casa Napoli: il mese di febbraio è stato terribile per la squadra di Antonio Conte. Soltanto tre punti conquistati su 12 disponibili: tre pareggi e l’ultima sconfitta contro il Como. Ora ci sarà lo scontro diretto tanto atteso in programma sabato primo marzo al Maradona: un duello decisivo contro l’Inter per conoscere il prosieguo stagionale degli azzurri. Conte ha intenzione di recuperare anche Olivera pronto a scendere in campo dal primo minuto contro i nerazzurri. Pochi minuti fa è arrivata la verità anche su Alex Meret: ecco quello che succederà nei prossimi giorni con il presidente De Laurentiis.

Napoli, rinnovo Meret: la nuova trattativa con il ds Manna

Come svelato dal giornalista Rai, Ciro Venerato, il rinnovo di Alex Meret è ancora in alto mare. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra il ds Manna e il suo agente Federico Pastorello: ci sono due problemi importanti per il rinnovo contrattuale per la base fissa e bonus in primis. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di legare i premi a traguardi non semplici da raggiungere: ci sono anche differenze di vedute per la durata del suo contratto. Le parti si aggiorneranno a breve per provare così a mettere nero su bianco.

Meret è cresciuto in maniera sostanziale dal punto di vista della leadership: un miglioramento costante nel corso degli anni. Spunta il nuovo intreccio contrattuale con il presidente De Laurentiis: tutto può cambiare in poco tempo per arrivare così alla decisione definitiva: il ds Manna ha intenzione di blindare così il portiere friulano per i prossimi anni.

Saranno giorni decisivi per trovare così il giusto compromesso tra le parti in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare Conte sul fronte calciomercato dopo le polemiche delle ultime settimane. L’allenatore leccese cercherà di lottare fino alla fine con Inter ed Atalanta per la prima posizione in classifica, ma il percorso è più duro del previsto.