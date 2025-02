Napoli: rivoluzione Conte, la scelta a sorpresa

Il tecnico dei partenopei potrebbe decidere di cambiare qualcosa dopo questo ennesimo passo falso. C’è una idea da non escludere

Ragionamenti in corso in casa Napoli. La sconfitta contro il Como ha dato vita ad un piccolo campanello d’allarme e su questo nei prossimi giorni saranno fatte delle valutazioni. Il ritorno al 3-5-2 è stato in parte positivo (vedi un Raspadori assolutamente recuperato), ma dall’altro la squadra sembra essere un po’ spaesata. Questo, secondo le ultime informazioni di Area Napoli, potrebbe portare Conte a cambiare qualcosa rispetto al passato.

Naturalmente in questo momento siamo ancora nel campo delle ipotesi. La strada per la partita contro l’Inter è davvero molto lunga e dovranno essere fatte delle riflessioni importanti prima di sciogliere gli ultimi dubbi. Ma l’intenzione, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe davvero quella di cambiare per consentire ai partenopei di ritornare a puntare ad obiettivi importanti e sognare in grande dopo un periodo non sicuramente facile.

Napoli: l’ultima idea di Conte

Antonio Conte è pronto a rivoluzionare ancora una volta il Napoli. Gli ultimi risultati non lo stanno premiando e questo porta naturalmente a fare dei ragionamenti molto importanti anche sulla possibilità di effettuare delle variazioni. Molto difficile in questo momento avere certezze e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe tornare al 4-3-3 contro l’Inter. Un cambio di strategia e un passo indietro destinato a portare i partenopei ad essere ancora più pericolosi in fase offensiva. Naturalmente si dovranno fare dei ragionamenti su chi andrà a prendere il posto di Neres. Raspadori lo ha fatto in passato e quindi è una ipotesi. Ma non è da escludere che si possa schierare in quel ruolo Spinazzola.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Sicuramente un ritorno al 4-3-3 potrebbe dare delle maggiori sicurezze al Napoli considerato un match molto importante contro l’Inter. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche da parte di Conte.

Il Napoli ritorna al 4-3-3?

Il Napoli potrebbe tornare a lavorare con il 4-3-3 per ridare maggiori sicurezze ai giocatori dopo un periodo non facile. Vedremo se il cambio modulo potrà riuscire a riportare quella squadra che conosciamo e che possa lottare per lo Scudetto.