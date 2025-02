Napoli: c’è un problema, l’ammissione di Raspadori

Il ko di Como rappresenta un primo campanello di allarme importante in casa partenopea. E nel post partita lo ha svelato l’attaccante azzurro

Momento complicato in casa Napoli. Dopo una prima parte di stagione di assoluta qualità e di risultati importanti, i partenopei stanno avendo un periodo di calo. Non è chiaro se questo sia dovuto al calciomercato invernale, ma di certo qualcosa è accaduto ed ora toccherà a Conte trovare le giuste soluzioni.

Sicuramente a Castel Volturno nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli approfondimenti del caso per capire cosa sta succedendo nella rosa. Nel post partita Raspadori in conferenza stampa ha provato ad analizzare meglio quanto sta accadendo e soprattutto il problema che affligge il Napoli da qualche settimana. La volontà resta comunque quella di poter ripartire il prima possibile e la partita contro l’Inter potrà essere l’occasione giusta per rimettersi sul cammino giusto dopo un periodo difficile.

Napoli: allarme Raspadori, cosa ha detto in conferenza stampa

Raspadori rappresenta uno dei giocatori che ha cambiato passo dopo un periodo assolutamente sottotono. Due gol in altrettante partite e un 3-5-2 che sembra confermare il fatto che stiamo parlando di un calciatore molto importante e che Conte ha fatto sicuramente bene a tenere.

La punta nel post partita ha analizzato nei dettagli quanto sta accadendo in casa Napoli ammettendo che si tratta principalmente di un problema mentale e non fisico. Parole di Raspadori condivise un po’ da tutti nell’ambiente partenopeo. La partenza di Kvaratskhelia e di diversi infortuni potrebbero aver fatto perdere un po’ di certezze e quindi diciamo che ad oggi c’è il timore che la partita contro l’Inter possa rappresentare una sorta di addio allo Scudetto.

Naturalmente ora la volontà del Napoli è quella di poter cambiare passo e naturalmente la partita contro l’Inter può essere l’occasione giusta. Ma per farlo bisogna naturalmente ritrovarsi dal punto di vista mentale oltre che fisico.

Napoli: il problema è mentale?

Il problema nel Napoli più che fisico sembra essere mentale. Naturalmente toccherà a Conte trovare una soluzione soprattutto in ottica sfida contro l’Inter. Servirà alzare l’attenzione visto che si tratta di una partita fondamentale in chiave Scudetto. Una sconfitta porterebbe i partenopei a dire addio ai sogni del titolo. Dall’altra parte una vittoria consentirebbe di riacquistare fiducia e fare un salto importante proprio nella corsa al primato.