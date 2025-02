ADL risponde a Conte: il messaggio è chiaro

La sconfitta nell’ultimo turno di campionato inizia ad avere un perso in casa partenopea. Ed è direttamente il presidente a prendere la parola

Momento non facile in casa Napoli. I risultati non arrivano e ad oggi l’umore non è sicuramente dei migliori. L’entusiasmo di inizio stagione si è spento dopo il calciomercato invernale. Le scelte fatte non stanno assolutamente premiando i partenopei e il rischio di perdere lo Scudetto è fare andare via Antonio Conte è assolutamente molto alto.

Per questo motivo negli ultimi minuti ha preso la parola De Laurentiis. Il presidente è sempre stato molto vicino al club e alla squadra e nel momento più difficile dell’anno ha voluto mandare un messaggio molto chiaro a tutti. Le sue parole sono rivolte a tutto il gruppo squadra e anche ai tifosi in vista di un match molto importante come quello contro l’Inter di settimana prossima. Partita che preannuncia fondamentale per la lotta Scudetto.

Napoli: le parole di ADL sono chiare

De Laurentiis ha deciso rompere il silenzio. La sconfitta contro il Como non è sicuramente un segnale positivo e in casa partenopea sembra essere suonato il campanello d’allarme. La partita contro l’Inter è alle porte e per questo motivo ad oggi l’obiettivo è quello di arrivare compatti in vista del big match. Da qui la decisione del presidente di mandare un messaggio importante a tutti e non solo ai tifosi.

Sul proprio profilo di X il presidente del Napoli ha sottolineato che non deve essere “un punto in meno dall’Inter a spaventare. Noi siamo una grande squadra con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano, Forza Ragazzi“. ADL ha quindi deciso di incoraggiare tutti in vista di una sfida sicuramente molto importante come quella contro l’Inter.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire quale reazione avrà la squadra. Naturalmente il Napoli è pronto a ricompattarsi per cercare di vincere contro l’Inter. Ma c’è anche la consapevolezza che qualcosa deve cambiare per non prendersi dei rischi inutili e dire addio al sogno Scudetto.

ADL vuole tenere Conte

Le parole di ADL naturalmente rappresentano anche un chiaro messaggio nei confronti di Conte. Nonostante le voci di una sua partenza, le intenzioni del presidente è quella di trattenerlo e il post sui social è la conferma.