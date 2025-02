Conte via a fine stagione: ADL ha già bloccato il sostituto

Le dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di ieri hanno lasciato più di qualche dubbio in merito alla permanenza di Antonio Conte a Napoli.

Quel “poi vediamo” non è piaciuto a nessuno, né ai tifosi né tantomeno ad Aurelio De Laurentiis, che avrebbe messo in conto la possibilità di perdere l’allenatore salentino al termine di questa stagione. Per questo motivo, per evitare di ritrovarsi poi senza allenatore all’inizio del prossimo campionato, il presidente azzurro avrebbe cominciato a muoversi d’anticipo allacciando i contatti con quello che sarebbe il designato per sostituire Antonio Conte.

Ancora nulla di definito né deciso, ma l’impressione è che sia stata intrapresa una strada ben precisa, sia da una parte che dall’altra.

ADL ha già bloccato il sostituto di Conte

Il Napoli è più importante di qualsiasi altra cosa, anche dei vari Khvicha Kvaratkshelia ed Antonio Conte. Le dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Como non sono piaciute al presidente Aurelio De Laurentiis, che per la prima volta da quando il salentino è arrivato sulla panchina azzurro ha messo in conto la possibilità di salutarlo al termine di questa stagione.

Quel “poi vediamo” alla domanda sul suo futuro ha fatto addirittura storzellare il naso ai tifosi partenopei, che hanno accolto Conte a braccia aperte nonostante il suo passato in bianconero, a conferma del fatto che il Napoli è la cosa più importante. A quanto pare il salentino non sposerebbe questa filosofia, ed è per questo che Aurelio De Laurentiis si starebbe cominciando a muovere di conseguenza in vista della prossima stagione.

Antonio Conte o meno in panchina, il Napoli punterà e costruirà una rosa da scudetto anche per l’anno che verrà, semplicemente con un altro allenatore in panchina. Trovare di meglio sulla piazza rispetto al salentino è davvero molto complicato, ed è per questo che semmai questo cambio dovesse concretizzarsi, Aurelio De Laurentiis punterebbe su Massimiliano Allegri, profilo per il quale il numero uno azzurro non ha mai nascosto la sua totale stima ed ammirazione.

Conte via al termine della stagione

Le strade del Napoli e di Antonio Conte potrebbero separarsi al termine di questa stagione. O almeno questo è quello che si è pensato ieri nel post conferenza stampa del salentino.

Le dichiarazioni dell’allenatore partenopeo hanno aperto più di qualche dubbio in merito la suo futuro, ma dalle parti di Castelvolturno non sembrerebbe volare una mosca al momento. Squadra, staff e dirigenza stanno tutti lavorando in un’unica direzione, che vede come meta finale un trofeo che si chiama Scudetto. Questa è la cosa più importante al momento, per quello che poi succederà ci sarà tempo per parlarne e capire come muoversi.