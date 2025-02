Opportunità Garnacho, lo compra una big: svendita dello United

Rimasto in Inghilterra nello scorso calciomercato invernale, Alejandro Garnacho potrebbe essere svenduto dallo United la prossima estate.

Nelle ultime uscire stagionali l’esterno argentino ha dato continuità al suo momento di difficoltà, non contribuendo neanche ad uno dei gol segnati dalla squadra di Ruben Amorim. Questo conferma il fatto che l’Inghilterra, ma più in particolare il Manchester United, non sembrerebbe essere il contesto adatto per il classe 2004, che nella prossima estate cambierà con ogni probabilità casacca.

Nonostante tutte le difficoltà del caso, Garnacho resta un profilo di appeal internazionale, come conferma il fatto che una big d’Europa sarebbe pronta a prelevarlo ad un prezzo super favore dai Red Devils.

Opportunità Garnacho: lo compra una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alejandro Garnacho, cercato con insistenza dal Napoli nel corso dello scorso calciomercato invernale dopo la cessione di Khvicha Kvaratkshelia al Paris Saint Germain.

A gennaio è andata in scena una vera e propria telenovela, con il club di De Laurentiis che ci ha provato in tutti i modi a portare in Italia il classe 2004, fallendo miseramente non solo per il forte ostruzionismo del Manchester United, ma anche perché il giocatore stesso che ha avanzato richieste economiche fuori portata dei partenopei. Fino a questo momento ad avere ragione è proprio il Napoli, dato che la permanenza in Inghilterra starebbe seriamente compromettendo la carriera di Garnacho,che nelle ultime 13 partite non ha contribuito a neanche un gol dei Red Devils.

Questo starebbe portando gli inglesi a ragionare seriamente sul futuro del numero 17, che a quanto pare in estate potrebbe essere svenduto. A queste condizioni l’argentino diventa una vera e propria opportunità, con il Napoli che potrebbe tornare a farci seriamente un pensierino, come confermato anche dal collega di TMW Niccolò Ceccarini nel consueto appuntamento con il suo editoriale domenicale.

Garnacho e non solo: tutte le idee per la fascia

Alejandro Garnacho è un nome che nella prossima estate di calciomercato potrebbe tornare ad essere accostato al Napoli. Le difficoltà riscontrate a gennaio non escludono un nuovo tentativo dei partenopei per l’argentino, che nel frattempo continuano a monitorare anche la situazione di Karim Adeyemi.

Non solo Garnacho ed il tedesco però. Nel mirino di Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe finito anche il nome della giovane stella del Club Bruges Talbi, esterno d’attacco classe 2005 per il quale il belgi chiedono almeno 30 milioni di euro. Cifra importante, soprattutto per un giocatore che al momento non ha ancora dimostrato nulla, ma che De Laurentiis potrebbe decidersi ad investire soprattutto se le piste che portano ad Adeyemi e Garnacho dovessero ancora una volta complicarsi.