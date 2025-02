Napoli, Rrahmani disperato: due gesti dei compagni

Un errore grossolano con l’autogol del difensore del Napoli Rrahmani. Arriva subito il gesto dopo la sua disperazione: ecco il momento decisivo

Il Napoli va subito sotto a Como a causa della disattenzione del difensore kosovaro Rrahmani che non si è accorto della non presenza di Meret tra i pali. Subito si è disperato, ma i compagni sono stati protagonisti arrivando in suo soccorso. Dopo pochi minuti è arrivato il momentaneo pareggio di Raspadori sempre su errore difensivo della retroguardia di Fabregas. Ecco cos’è successo in quegli attimi eloquenti.

La squadra azzurra ha iniziato alla grande, ma una disattenzione in difesa ha regalato letteralmente il gol del vantaggio al Como. Conte ha lanciato dal primo minuto Billing al posto del diffidato Anguissa con Raspadori alle spalle dell’unica punta Lukaku. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande, ma dopo pochi minuti l’errore del centrale kosovaro del Napoli ha portato in vantaggio la squadra di Fabregas. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto sul terreno di gioco dopo l’errore del giocatore azzurro: due gesti da applaudire.

Napoli, il doppio gesto dei compagni: la verità

Saranno tutte finali per decretare la vincitrice della Serie A. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande, ma a Como la sfida si è messa subito in salita a causa dell’errore del difensore azzurro. Spuntano due gesti bellissimi da parte dei suoi compagni di squadra.

Subito capitan Di Lorenzo è arrivato in suo soccorso consolando il suo compagno di squadra: al gol di Raspadori, invece, lo stesso difensore del Napoli è stato abbracciato dai suoi compagni di squadra. Due gesti davvero belli che attestano l’unità di intenti della squadra azzurra. Il Napoli è molto attento ad ogni particolare in campo e fuori per continuare a sognare in grande: tra sei giorni ci sarà il big match contro l’Inter per cercare di consolidare la prima posizione in classifica.

Gli azzurri continua a lottare su ogni pallone, ma l’inizio della sfida contro il Como è stato davvero movimentato. Il ritorno di Spinazzola sulla fascia sinistra ha ridato maggiore intensità alla manovra offensiva della squadra di Conte. La disperazione del difensore azzurro si è tramutata subito in forza per affrontare poi il resto della sfida in maniera concentrata: i suoi compagni di squadra gli hanno subito mostrato affetto per essere sempre all’altezza anche in una situazione di difficoltà.