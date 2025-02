Napoli: Conte via a giugno, c’è l’annuncio

Il futuro del tecnico dei partenopei sembra essere sempre più lontano dagli azzurri. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio molto importante

In casa Napoli c’è l’incognita Antonio Conte. L’ultima sconfitta contro il Como ha sicuramente segnato molto l’ambiente e inizia ad esserci un po’ di malumore. L’entusiasmo di inizio stagione sembra essere ormai svanito e per questo motivo in diversi si domandano sul futuro del tecnico.

La volontà del Napoli in questo momento è molto chiara: ovvero è quella di continuare sulla strada intrapresa in passato e con il progetto che tutti noi conosciamo. Naturalmente conosciamo Conte e sappiamo come è capace di decisioni sicuramente molto dure se non è assolutamente convinto dei piani societari. Per il momento siamo nel campo di ipotesi e valutazioni e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Napoli: Conte via? Le ultime

Il futuro di Antonio Conte è sicuramente ancora tutto da scrivere. Fino a qualche settimana fa sembrava difficile ipotizzare un passo indietro considerato anche quanto si stava facendo. Ma il calciomercato invernale qualcosa ha sicuramente rotto e a questo punto non possiamo escludere praticamente nulla.

Secondo molti tifosi, il futuro Conte sarà lontano da Napoli. Sui social dopo la sconfitta contro il Como sono diversi i supporters che hanno confermato la loro idea di dover cambiare tecnico la prossima stagione incolpando ADL di una sessione davvero deludente. Naturalmente siamo nel campo di ipotesi e valutazioni anche perché davvero molto presto in questo momento fare delle previsioni su cosa accadrà in futuro.

La volontà del Napoli, come spiegato in precedenza, è quella di continuare con Conte, ma sarà il campo a dare l’ultima parola. Per adesso si può parlare di un futuro tutto assolutamente da scrivere e quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.

Chi al posto di Conte?

Difficile in questo momento fare delle previsioni sul futuro di Conte e anche sul sostituto. Sicuramente il nome di Gasperini potrebbe tornare in auge in caso di rottura con il tecnico attuale per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo cosa succederà e alla fine quali saranno le decisioni da parte del Napoli e anche della stesso tecnico.